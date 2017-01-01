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    «Спартак» предложил почти 5 миллионов за правого защитника «Атлетико Минейро» Гугу

    Защитник «Атлетико Минейро» Гуга может перейти в «Спартак».

    По информации Rapidonoar, столичный клуб предложил за 22-летнего бразильца 30 миллионов бразильских реалов (около 4,9 миллиона евро).

    • «Спартак» хотел подписать игрока прошлым летом.
    • Тогда московский клуб предложил «Атлетико Минейро» 4,5 миллиона евро.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Rapidonoar

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9896

      Литейный4 2 часа назад

      Сколько будет стоить в монгольских тугриках этот неликвид? Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +3813

      ziborock > Литейный4 1 час назад

      У Медведева спрашивай! Судя по тому что в Зените играют ****, хохлы, индейцы, мусульмане, татары, скоро должен и монгол подъехать!)))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +990

      tarasofka 2 часа назад

      гы-гы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9054

      NewLife 2 часа назад

      Гугу предложили 5 млн, а он ни гугу)

      2
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      Рейтинг: +28475

      oyabun 2 часа назад

      По Гуге еще в прошлом сезоне была информация что Спартак его хочет. Только тут вот какая незадача - бразильцы привыкли в Россию, и особенно в Спартак впаривать игроков втридорога (Роша). Вот и сейчас наверняка заломят цену не ниже 15 млн. А за такие деньги Спартак покупать точно не станет.

      2
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      Рейтинг: +11759

      paracetamol 2 часа назад

      Куда Маслова дели, суперзащитника? Вот теперь и расхлебывайте хрюши свою дурость!

      1
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      Рейтинг: +49408

      portero 2 часа назад

      Опять мало предложили, надо 5.5 было предложить...

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