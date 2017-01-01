«Спартак» предложил почти 5 миллионов за правого защитника «Атлетико Минейро» Гугу

Сколько будет стоить в монгольских тугриках этот неликвид? Гыгыгы
Защитник «Атлетико Минейро» Гуга может перейти в «Спартак».
По информации Rapidonoar, столичный клуб предложил за 22-летнего бразильца 30 миллионов бразильских реалов (около 4,9 миллиона евро).
- «Спартак» хотел подписать игрока прошлым летом.
- Тогда московский клуб предложил «Атлетико Минейро» 4,5 миллиона евро.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
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