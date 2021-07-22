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    «Барселона» заключила контракт с 17-летним воспитанником Бальде. Отступные – 500 миллионов

    «Барселона» объявила о подписании соглашения с левым защитником Алехандро Бальде.

    Стороны заключили контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.

    Сумма отступных в договоре 17-летнего футболиста составляет 500 миллионов евро.

    • Бальде занимается в системе «Барсы» с 2011 года после перехода из академии «Эспаньола».
    • За главную команду он пока не дебютировал.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    22.07.2021 23:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      igorkukwgp 2 часа назад

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      Рейтинг: -750

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Продадут потом его за три копейки

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