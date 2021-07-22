«Барселона» заключила контракт с 17-летним воспитанником Бальде. Отступные – 500 миллионов

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«Барселона» объявила о подписании соглашения с левым защитником Алехандро Бальде.
Стороны заключили контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.
Сумма отступных в договоре 17-летнего футболиста составляет 500 миллионов евро.
- Бальде занимается в системе «Барсы» с 2011 года после перехода из академии «Эспаньола».
- За главную команду он пока не дебютировал.