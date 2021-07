34-летний Жиру перед переходом в «Милан» попрощался с «Челси»

Нападающий Оливье Жиру попрощался с «Челси». Он выступал на «Стэмфорд Бридж» в течение трех лет.

«Всем синим, моим товарищам по команде, всем моим тренерам, всему клубу огромное спасибо за эти особенные моменты.

Я начинаю новое путешествие с легким и счастливым сердцем. Наши победы в Кубке Англии, Лиге Европы и Лиге чемпионов были великолепны», – написал француз.

To all the Blues, to my teammates, to all my coaches, to the whole club, a huge thank you for these special momentsI'm starting a new journey with a light and happy heart. Our victories in Fa Cup, Europa League and Champions league have been magnificent.Love Oli G . pic.twitter.com/HytVlp0uYx