34-летний Жиру перед переходом в «Милан» попрощался с «Челси»

Нападающий Оливье Жиру попрощался с «Челси». Он выступал на «Стэмфорд Бридж» в течение трех лет.

«Всем синим, моим товарищам по команде, всем моим тренерам, всему клубу огромное спасибо за эти особенные моменты.

Я начинаю новое путешествие с легким и счастливым сердцем. Наши победы в Кубке Англии, Лиге Европы и Лиге чемпионов были великолепны», – написал француз.

Жиру подписал контракт с «Миланом» на 2 года.

За 3,5 сезона в «Челси» Жиру забил 39 голов и сделал 14 ассистов в 119 матчах.

Жиру – действующий чемпион мира.