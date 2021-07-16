34-летний Жиру перед переходом в «Милан» попрощался с «Челси»

Нападающий Оливье Жиру попрощался с «Челси». Он выступал на «Стэмфорд Бридж» в течение трех лет.
«Всем синим, моим товарищам по команде, всем моим тренерам, всему клубу огромное спасибо за эти особенные моменты.
Я начинаю новое путешествие с легким и счастливым сердцем. Наши победы в Кубке Англии, Лиге Европы и Лиге чемпионов были великолепны», – написал француз.
- Жиру подписал контракт с «Миланом» на 2 года.
- За 3,5 сезона в «Челси» Жиру забил 39 голов и сделал 14 ассистов в 119 матчах.
- Жиру – действующий чемпион мира.
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Источник: твиттер Оливье Жиру