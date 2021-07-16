Педри, Кьеза и Филлипс – самые подорожавшие игроки после Евро-2020

Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов, наиболее подорожавших по итогам чемпионата Европы-2020.

Тройка лидеров по этому показателю – Педри (Испания), Федерико Кьеза (Италия) и Калвин Филлипс (Англия). Их рыночная стоимость выросла на 10 миллионов евро.

Всего в список портала включены 24 игрока: три из них представляют Италию, пять – Англию, три – Испанию, четыре – Данию, четыре – Украину, два – Чехию, по одному – Бельгию, Португалию и Венгрию.