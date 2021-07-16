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    Педри, Кьеза и Филлипс – самые подорожавшие игроки после Евро-2020

    Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов, наиболее подорожавших по итогам чемпионата Европы-2020.

    Тройка лидеров по этому показателю – Педри (Испания), Федерико Кьеза (Италия) и Калвин Филлипс (Англия). Их рыночная стоимость выросла на 10 миллионов евро.

    Всего в список портала включены 24 игрока: три из них представляют Италию, пять – Англию, три – Испанию, четыре – Данию, четыре – Украину, два – Чехию, по одному – Бельгию, Португалию и Венгрию.

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    Источник: Transfermarkt

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    16.07.2021 14:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1361

      МВС 16 июля, 20:44

      Прогресс Кьезы очевиден,несмотря на немалые скептические прогнозы после его перехода в Юве.посмотрим как будет раскрывать и далее его талант Макс.

      0
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      Рейтинг: +6686

      playsh 16 июля, 16:48

      Дзюба,Оздоев - самые подешевевшие игроки...всех называть лень.

      1
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      Рейтинг: +3890

      AtticusFinch 16 июля, 16:27

      Эх хохлы подорожали))))

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