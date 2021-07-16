«Краснодар» потратил на молодежный футбол 861 миллион рублей за сезон. В пять раз больше, чем «Спартак»

РФС опубликовал отчет с данными о расходах клубов РПЛ на развитие молодежного футбола.

Больше всех потратил «Краснодар» – 860,6 миллиона рублей за прошлый сезон. «Зенит», выигравший чемпионат России в третий раз подряд, выделил 681,8 миллиона рублей.

Четыре московских клуба – «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» – суммарно потратили на молодежный футбол меньше, чем один «Краснодар». Их общие траты составили 757,9 миллиона рублей.

Меньше всех на молодежный футбол потратил «Сочи» – 32,9 миллиона рублей.

«Зенит» – лидер по тратам на агентов в прошлом сезоне РПЛ, «Спартак» – пятый