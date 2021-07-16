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  • «Краснодар» потратил на молодежный футбол 861 миллион рублей за сезон. В пять раз больше, чем «Спартак»

«Краснодар» потратил на молодежный футбол 861 миллион рублей за сезон. В пять раз больше, чем «Спартак»

16 июля 2021, 08:50
28

РФС опубликовал отчет с данными о расходах клубов РПЛ на развитие молодежного футбола.

Больше всех потратил «Краснодар» – 860,6 миллиона рублей за прошлый сезон. «Зенит», выигравший чемпионат России в третий раз подряд, выделил 681,8 миллиона рублей.

Четыре московских клуба – «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» – суммарно потратили на молодежный футбол меньше, чем один «Краснодар». Их общие траты составили 757,9 миллиона рублей.

Меньше всех на молодежный футбол потратил «Сочи» – 32,9 миллиона рублей.

«Зенит» – лидер по тратам на агентов в прошлом сезоне РПЛ, «Спартак» – пятый

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит ЦСКА Спартак Локомотив Динамо Сочи
Комментарии (28)
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portero
1626414804
Вот и всё словоблудие москвичей о развитии молодежи, а тут звиздят что москва впереди...
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Garrincha58
1626416550
и где эта молодёжь уже который год всё собираются играть своими воспитанниками а так и не могут один Сафонов и тот постоянно травмирован, а Шапи в глухом запасе и всё зато в московских клубах тратят меньше но у них каждый год кто то появляется в основном составе но только не в Зените и Краснодаре тратят больше всех а пользы меньше всех
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Из Твери Леха
1626419982
спиртак на одного лишь Газиова полмиллиарда потратил)
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сутулая собака и лисы
1626420952
это всё хорошо, но молодёжные клубы должны быть во многом на самообеспечении. например, получать 25% от трансферов своих воспитанников и иметь большие призовые среди юниорских турниров. а командам лениться активно отправлять тренеров и менеджеров в условную Германию для обмета опытом.
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Fusballer
1626421166
На молодёжь бабки идут - а составах не видно((( Дело не только в суммах, но и в подходе, но тут беда!
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VVM1964
1626422865
Спартак - это ЭТАЛОН , на него примеряют ВСЮ информацию )))
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dim29
1626423790
опять Спартак приплели.
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ivany4
1626424890
Ну, в принципе, все правильно. Краснодар развивает свою академию, вливает деньги. Локомотив, ЦСКА, Динамо и Спартак - уже имеют свои работающие академии и тратят по мере необходимости. Отдача соответствует вложенным финансам. Про бомжей тоже правильно написали - ВЫДЕЛИЛ столько то денег. Видимо для распила и трепа Радимова. А если серьезно, то в соответствии с этой таблицей хорошо бы опубликовать сколько воспитанников из этих академий играет в РПЛ. Вот тогда можно будет говорить об эффективности работы той или иной структуры. Такое впечатление, что академия Коноплера и Строгино будут соперничать с Краснодаром и бомжами. Да и некоторым московским клубам придется потеснится.
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"supermax"
1626425206
количество вкладываемых денег пока не превратилось в качество футболистов
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FanatSerj
1626425482
Хмммм порадовал Ростов и в правду начали в детский - молодежный футбол вкладывать. Тут конечно сложно оценить эффективность в уже готовых игроках, зачастую их уже могут школы между собой перехватывать на разных возрастах и тут на это влияет эффективность молодежной селекции. (Привет Захаряну в Динамо). Но в любом случае чем больше клубов занимается молодежью тем больше будет конкуренция среди них в взрослом возрасте, опять же не спроста за сраку лет в лучшие 16 команд U-21 на Евро попали и ещё там далеко не самыми худшими были. Только их баблом засыпать не надо как условного "Кокорина" и будет всё хорошо.
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