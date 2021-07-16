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    «Краснодар» потратил на молодежный футбол 861 миллион рублей за сезон. В пять раз больше, чем «Спартак»

    РФС опубликовал отчет с данными о расходах клубов РПЛ на развитие молодежного футбола.

    Больше всех потратил «Краснодар» – 860,6 миллиона рублей за прошлый сезон. «Зенит», выигравший чемпионат России в третий раз подряд, выделил 681,8 миллиона рублей.

    Четыре московских клуба – «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» – суммарно потратили на молодежный футбол меньше, чем один «Краснодар». Их общие траты составили 757,9 миллиона рублей.

    Меньше всех на молодежный футбол потратил «Сочи» – 32,9 миллиона рублей.

    «Зенит» – лидер по тратам на агентов в прошлом сезоне РПЛ, «Спартак» – пятый

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2021 08:50
    Комментарии32
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      Рейтинг: +10091

      BRO_football 16 июля, 23:25

      Хаха, зато Федун совсем недавно в интервью говорил, что на молодёжные команды тратит полмиллиарда рублей в год и при отмене лимита может бросить это дело и купить 4 легионера. А в отчете РФС сумма в два раза меньше. Даже если сложить суммы за 2 сезона, то всё равно полмиллиарда не наберётся.

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      Рейтинг: +7246

      FanatSerj 16 июля, 11:51

      Хмммм порадовал Ростов и в правду начали в детский - молодежный футбол вкладывать.
      Тут конечно сложно оценить эффективность в уже готовых игроках, зачастую их уже могут школы между собой перехватывать на разных возрастах и тут на это влияет эффективность молодежной селекции. (Привет Захаряну в Динамо).
      Но в любом случае чем больше клубов занимается молодежью тем больше будет конкуренция среди них в взрослом возрасте, опять же не спроста за сраку лет в лучшие 16 команд U-21 на Евро попали и ещё там далеко не самыми худшими были.
      Только их баблом засыпать не надо как условного "Кокорина" и будет всё хорошо.

      1
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      Рейтинг: +7161

      "supermax" 16 июля, 11:46

      количество вкладываемых денег пока не превратилось в качество футболистов

      2
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      Рейтинг: +8399

      ivany4 16 июля, 11:41

      Ну, в принципе, все правильно.
      Краснодар развивает свою академию, вливает деньги.
      Локомотив, ЦСКА, Динамо и Спартак - уже имеют свои работающие академии и тратят по мере необходимости. Отдача соответствует вложенным финансам.
      Про бомжей тоже правильно написали - ВЫДЕЛИЛ столько то денег. Видимо для распила и трепа Радимова.
      А если серьезно, то в соответствии с этой таблицей хорошо бы опубликовать сколько воспитанников из этих академий играет в РПЛ. Вот тогда можно будет говорить об эффективности работы той или иной структуры. Такое впечатление, что академия Коноплера и Строгино будут соперничать с Краснодаром и бомжами. Да и некоторым московским клубам придется потеснится.

      4
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      Рейтинг: +49199

      portero > ivany4 16 июля, 12:10

      Ну тогда уж полный расклад, сколько тренируется за последние 5 лет,по сезонно, во что это обходится родителям, сколько тренеров, полей, ну и полный расклад, интересно такую инфу посмотреть...

      2
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      Рейтинг: +8399

      ivany4 > portero 16 июля, 14:29

      Согласен.
      Тогда точно можно будет подсчитать во сколько обходится подготовка "мастера" футбола, и сравнить отдачу от него. Хотя бы на уровне выигранных ЧР или КР. Я уж не говорю про другие турниры.

      1
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      Рейтинг: +8399

      ivany4 > KPCCSPB 16 июля, 14:34

      Понимаю что тебя сегодня пустили к компу. В дурке праздник!
      Но не надо пыжиться, и не старайся казаться умным. Тебе это не идет. Молитвы дебилов и алкоголиков господь не слышит.

      0
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      Рейтинг: +8399

      ivany4 > ivany4 16 июля, 18:42

      Смотрю дурку уже закрыли, а высказывания все подчистили.
      Видимо у них только 4 часа свободы.))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1117

      FROL001 16 июля, 11:24

      В Спартак сколько не вваливай, так и будут болтаться ниже 3 места.

      7
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      Рейтинг: -297

      Спартач80 > FROL001 16 июля, 12:05

      Сказала болела бездонной бочки,куда уходят акуелярды государственных денег,а она всегда шалашовка в еврокубках-ипут как хотят и кто хочет...

      2
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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > FROL001 16 июля, 12:15

      Судя по аватарке - болтается у тебя во рту или где у тебя там еще зубы торчат , впрочем не исключаю , что болтается и только что и может болтаться нечто между ножек ))) и это беда всех клонов литейного )))

      1
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      Рейтинг: +798

      R_a_i_n > FROL001 16 июля, 19:17

      Скажите пожалуйста, а что это у Вас во рту белое такое?? Никак Дзюба в гости приходил??

      0
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      Рейтинг: +504

      dim29 16 июля, 11:23

      опять Спартак приплели.

      2
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      Рейтинг: +27297

      VVM1964 16 июля, 11:07

      Спартак - это ЭТАЛОН , на него примеряют ВСЮ информацию )))

      5
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      Рейтинг: +9695

      Литейный4 16 июля, 11:07

      Мазутный проект любит вкладываться в судейский корпус. Так надёжней. Вон с их помощью залезли аж на 2 место. Гыгыгы

      9
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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 июля, 10:39

      На молодёжь бабки идут - а составах не видно((( Дело не только в суммах, но и в подходе, но тут беда!

      2
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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > Fusballer 16 июля, 11:10

      Всё по тому что Зенит - чемпион ... по распилу бабок , туда можно влить и миллиард , а заметно не будет !!!

      2
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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы 16 июля, 10:35

      это всё хорошо, но молодёжные клубы должны быть во многом на самообеспечении.
      например, получать 25% от трансферов своих воспитанников и иметь большие призовые среди юниорских турниров.
      а командам лениться активно отправлять тренеров и менеджеров в условную Германию для обмета опытом.

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