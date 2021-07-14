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    Marca: Перес подаст в суд на El Confidencial из-за слива аудиозаписей с критикой тренеров и игроков

    Президент «Реала» Флорентино Перес будет судиться с испанской газетой El Confidencial.

    Функционер выразил недовольство из-за публикации аудиозаписей с его критикой в адрес бывших игроков и тренеров «Реала». В частности, он назвал Икера Касильяса «щенком», а Криштиану Роналду – «идиотом».

    Перес подаст иск о защите чести и достоинства против газеты и журналиста Хосе Антонио Абеллана. Он передал все необходимые документы своим юристам.

    Перес – о Касильясе: «Щенок, маленький ребенок. Он невысокий и плохо видит»

    Источник: Marca

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    14.07.2021 18:59
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