Marca: Перес подаст в суд на El Confidencial из-за слива аудиозаписей с критикой тренеров и игроков

Президент «Реала» Флорентино Перес будет судиться с испанской газетой El Confidencial.

Функционер выразил недовольство из-за публикации аудиозаписей с его критикой в адрес бывших игроков и тренеров «Реала». В частности, он назвал Икера Касильяса «щенком», а Криштиану Роналду – «идиотом».

Перес подаст иск о защите чести и достоинства против газеты и журналиста Хосе Антонио Абеллана. Он передал все необходимые документы своим юристам.

Вчера El Confidencial выложила запись телефонного разговора Переса в 2006 году, в которой он назвал аферистами Касильяса и Рауля .

. Позже El Confidencial опубликовала высказывания Переса про Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Функционер назвал их эгоистами.

Перес – о Касильясе: «Щенок, маленький ребенок. Он невысокий и плохо видит»