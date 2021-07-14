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  • Ракицкий: «Переговоров о новом контракте с «Зенитом» нет. Есть команды, которые хотят меня видеть»

Ракицкий: «Переговоров о новом контракте с «Зенитом» нет. Есть команды, которые хотят меня видеть»

14 июля 2021, 11:25
9

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий дал понять, что может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

«Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своем будущем уже в конце.

Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше. Переговоров нет. Возможно, о чем-то поговорим только ближе к зиме», – сказал Ракицкий.

  • Нынешний контракт Ракицкого с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
  • Он перешел в клуб в 2019 году.
  • В прошедшем сезоне РПЛ на счету 31-летнего украинца 1 гол и 3 ассиста в 24 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (9)
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neveldomha
1626251408
Ярик, вопрос только в лимите. Получи российское гражданство и вопрос с контрактом решиться сам собой.
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Давид59
1626256464
Возраст вроде пока не критический. Но свободным агентом его точно не отпустят. А это значит либо продлят контракт зимой, либо продадут.
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paracetamol
1626259441
Ярик сбавил, раньше с центра поля забивал, а теперь - пшик. Пусть гуляет!
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Mariner
1626262009
Целый год до конца контракта - чего тут обсуждать?
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kan85
1626268184
Домой тебе пора! При всем уважении.
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maygli
1626269143
"Есть команды, которые хотят меня видеть." Только они об этом ещё не знают.
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