Ракицкий: «Переговоров о новом контракте с «Зенитом» нет. Есть команды, которые хотят меня видеть»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий дал понять, что может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

«Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своем будущем уже в конце.

Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше. Переговоров нет. Возможно, о чем-то поговорим только ближе к зиме», – сказал Ракицкий.