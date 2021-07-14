Ракицкий: «Переговоров о новом контракте с «Зенитом» нет. Есть команды, которые хотят меня видеть»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий дал понять, что может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.
«Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своем будущем уже в конце.
Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше. Переговоров нет. Возможно, о чем-то поговорим только ближе к зиме», – сказал Ракицкий.
- Нынешний контракт Ракицкого с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
- Он перешел в клуб в 2019 году.
- В прошедшем сезоне РПЛ на счету 31-летнего украинца 1 гол и 3 ассиста в 24 матчах.
Источник: «Чемпионат»