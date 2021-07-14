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    Ракицкий: «Переговоров о новом контракте с «Зенитом» нет. Есть команды, которые хотят меня видеть»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий дал понять, что может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

    «Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своем будущем уже в конце.

    Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше. Переговоров нет. Возможно, о чем-то поговорим только ближе к зиме», – сказал Ракицкий.

    • Нынешний контракт Ракицкого с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
    • Он перешел в клуб в 2019 году.
    • В прошедшем сезоне РПЛ на счету 31-летнего украинца 1 гол и 3 ассиста в 24 матчах.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.07.2021 11:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2021, 16:25

      "Есть команды, которые хотят меня видеть."
      Только они об этом ещё не знают.

      2
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      Рейтинг: +440

      kan85 14 июля 2021, 16:09

      Домой тебе пора!
      При всем уважении.

      3
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 14 июля 2021, 14:26

      Целый год до конца контракта - чего тут обсуждать?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 14 июля 2021, 13:44

      Ярик сбавил, раньше с центра поля забивал, а теперь - пшик. Пусть гуляет!

      2
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 14 июля 2021, 13:40

      Посмотрят, как играет, а к Новому году решат, что дальше с Ракицким делать. Зениту то куда торопиться?..

      2
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 14 июля 2021, 12:54

      Возраст вроде пока не критический. Но свободным агентом его точно не отпустят. А это значит либо продлят контракт зимой, либо продадут.

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 14 июля 2021, 11:30

      Ярик, вопрос только в лимите. Получи российское гражданство и вопрос с контрактом решиться сам собой.

      2
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      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > neveldomha 14 июля 2021, 13:41

      Нет. Все дело в сумме, которую хочет видеть Ракицкий в контракте.

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon > KLIM777 14 июля 2021, 15:01

      На Родине, как известно, его не ждут.

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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > KLIM777 14 июля 2021, 16:03

      Для таких случаев придуман упрощенный порядок.

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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > KLIM777 15 июля 2021, 08:56

      У вас устаревшие данные. И вообще для Газпрома какое это имеет значение? Если надо Миллер лично позвонит министру МВД РФ для решения этого вопроса. И не думаю, что у него возникнут какие либо проблемы. Вопрос стоит только в желании самого игрока.

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