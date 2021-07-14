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    «Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму

    «Манчестер Сити» показал новую форму, в которой команда будет играть домашние матчи сезона-2021/22.

    Комплект выполнен в небесно-голубом цвете с вставками белого цвета по бокам. На воротнике надпись «93:20» – время победного гола Серхио Агуэро в ворота «КПР» (3:2) в последнем туре АПЛ сезона-2011/12, принесшего «Сити» первое чемпионство в новейшей истории клуба.

    Технический спонсор «Сити» – компания Puma.

    Источник: сайт «Манчестер Сити»

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    14.07.2021 10:44
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