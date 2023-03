«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму

«Манчестер Сити» показал новую форму, в которой команда будет играть домашние матчи сезона-2021/22.

Комплект выполнен в небесно-голубом цвете с вставками белого цвета по бокам. На воротнике надпись «93:20» – время победного гола Серхио Агуэро в ворота «КПР» (3:2) в последнем туре АПЛ сезона-2011/12, принесшего «Сити» первое чемпионство в новейшей истории клуба.

Технический спонсор «Сити» – компания Puma.

A Different City!Introducing our 21/22 @pumafootball home kit!Tap below to shop now!#ManCity | https://t.co/STUnh8Ltox