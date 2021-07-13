Агент Нзола: «Действительно, «Краснодар» заинтересован в нашем клиенте»

Агентство, представляющее интересы нападающего «Специи» М'Бала Нзола, отреагировало на информацию о возможном переходе француза в «Краснодар».
«Действительно, «Краснодар» заинтересован в нашем клиенте. Он провел хороший сезон и привлек внимание многих клубов, в том числе и из России. Мы разговариваем со всеми», – сообщил представитель агентства.
- Рыночная стоимость Нзола – 4 миллиона евро.
- В прошлом сезоне форвард забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах за «Специю».
Источник: «Евро-Футбол»