Агент Нзола: «Действительно, «Краснодар» заинтересован в нашем клиенте»

Агентство, представляющее интересы нападающего «Специи» М'Бала Нзола, отреагировало на информацию о возможном переходе француза в «Краснодар».

«Действительно, «Краснодар» заинтересован в нашем клиенте. Он провел хороший сезон и привлек внимание многих клубов, в том числе и из России. Мы разговариваем со всеми», – сообщил представитель агентства.