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    Миранчук прибыл в расположение «Аталанты»

    «Аталанта» сообщила о прибытии в расположение команды полузащитника Алексея Миранчука.

    «Посмотрите, кто вернулся», – говорится в публикации бергамского клуба в твиттере с фото экс-игрока «Локомотива».

    • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
    • С тех пор он принял участие в 31 матче, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
    • На Евро-2020 он провел 3 игры в составе сборной России и забил 1 гол.

    Источник: Официальный твиттер «Аталанты»

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    13.07.2021 17:50
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