Миранчук прибыл в расположение «Аталанты»

«Аталанта» сообщила о прибытии в расположение команды полузащитника Алексея Миранчука.
«Посмотрите, кто вернулся», – говорится в публикации бергамского клуба в твиттере с фото экс-игрока «Локомотива».
- Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
- С тех пор он принял участие в 31 матче, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
- На Евро-2020 он провел 3 игры в составе сборной России и забил 1 гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Аталанты»