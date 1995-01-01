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    Грилиш: «Сказал Саутгейту, что хочу пробить пенальти! Он принял много правильных решений на Евро – и вчера тоже»

    Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш отреагировал на критику болельщиков и футбольных экспертов, посчитавших, что игрок «Астон Виллы» решил не участвовать в серии пенальти в финале Евро-2020 с Италией.

    «Я сказал, что хочу пробить! Саутгейт принял много правильных решений на этом Евро – и вчера тоже.

    Не хочу, чтобы люди говорили, что я не вызвался бить пенальти. На самом деле, я хотел», – написал Грилиш в твиттере.

    Моуринью – о промахе Сака с пенальти: «Вся ответственность легла на плечи мальчишки. Где были Стерлинг, Стоунз, Шоу?»

    Саутгейт: «Выбор пенальтистов полностью лежит на мне. За это отвечаю я»

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    Источник: твиттер Джека Грилиша

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