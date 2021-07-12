Грилиш: «Сказал Саутгейту, что хочу пробить пенальти! Он принял много правильных решений на Евро – и вчера тоже»

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш отреагировал на критику болельщиков и футбольных экспертов, посчитавших, что игрок «Астон Виллы» решил не участвовать в серии пенальти в финале Евро-2020 с Италией.

«Я сказал, что хочу пробить! Саутгейт принял много правильных решений на этом Евро – и вчера тоже.

Не хочу, чтобы люди говорили, что я не вызвался бить пенальти. На самом деле, я хотел», – написал Грилиш в твиттере.

В серии пенальти с Италией свои попытки не реализовали Маркус Рэшфорд , Джейдон Санчо и Букайо Сака .

и . Англия проиграла четвертую серию пенальти на Евро. Это антирекорд.

Сборная Англии ни разу не становилась чемпионом Европы.

Моуринью – о промахе Сака с пенальти: «Вся ответственность легла на плечи мальчишки. Где были Стерлинг, Стоунз, Шоу?»

Саутгейт: «Выбор пенальтистов полностью лежит на мне. За это отвечаю я»