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  • Черчесов – о Миранчуке: «Реально золотой парень – причем не актив. Он изменился»

Черчесов – о Миранчуке: «Реально золотой парень – причем не актив. Он изменился»

10 июля 2021, 14:40
9

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

– Ваша риторика по Миранчуку сильно изменилась.

– Я не юлил ни раньше, ни сейчас. Не могу тебе врать – если буду нести явную чушь, ты скажешь: «Саламыч, я вам не верю».

Поэтому тренер должен аккуратно подбирать слова, если что-то не так. Но в последнее время Миранчук изменился – там хорошо вышел на замену, тут помог, классно Финляндии забил. Да даже походка у него поменялась.

– Раньше была слишком вальяжной?

– Нет, он никогда не был вальяжным. Он воспитанный, золотой парень. Реально золотой – причем не актив. И Антоха Миранчук – тоже.

В России по щелчку не станешь самостоятельным, а в Италии Леше пришлось делать все самому. Это совершенно другой уровень ответственности – за десять минут на поле, за пас, за удар. то идет от жизни.

Мы это замечаем – значит, об этом нужно говорить, нужно быть объективным.

Черчесов – о милитаристском языке на пресс-конференции: «Не могу угодить всем, да это и не нужно»

Черчесов – о Дзюбе на Евро: «Тренер не может не использовать лидера»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Аталанта Миранчук Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Боцман59rus
1625917972
нести чушь, в твоем случае слишком лайтово, ты просто бредишь
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Sancho010365
1625918058
Черчесов, молодец! Чтобы Россия поднялась в футбольном плане нужны коренные изменения в начальных школах. У дурню понятно, каждый год из них должен выходить Аршавин, Широков, Денисов, тогда будет толк и не сразу. А не так как сейчас, школы есть, но постоянно покупаем не понятно кого в клубы. Тренерам хорошо нужно платить, кто воспитывает своих клубных воспитаников.
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Plyash
1625918179
То что Лёха не актив,это понятно было и без тебя. А вот то,что ты,Черчезон,теперь пассив,причём активный,меня очень радует.
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Аид666
1625918488
Стас - заливное...
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Semargl18
1625918522
А нахрена у него интервью продолжают брать забыть его как страшный сон
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Persona_non_Grata
1625919628
Да оно и понятно - актив у Вас там Дзюба , эдакий доминантный самец , остальные все пассив )))
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