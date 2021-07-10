Черчесов – о Миранчуке: «Реально золотой парень – причем не актив. Он изменился»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

– Ваша риторика по Миранчуку сильно изменилась.

– Я не юлил ни раньше, ни сейчас. Не могу тебе врать – если буду нести явную чушь, ты скажешь: «Саламыч, я вам не верю».

Поэтому тренер должен аккуратно подбирать слова, если что-то не так. Но в последнее время Миранчук изменился – там хорошо вышел на замену, тут помог, классно Финляндии забил. Да даже походка у него поменялась.

– Раньше была слишком вальяжной?

– Нет, он никогда не был вальяжным. Он воспитанный, золотой парень. Реально золотой – причем не актив. И Антоха Миранчук – тоже.

В России по щелчку не станешь самостоятельным, а в Италии Леше пришлось делать все самому. Это совершенно другой уровень ответственности – за десять минут на поле, за пас, за удар. то идет от жизни.

Мы это замечаем – значит, об этом нужно говорить, нужно быть объективным.

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