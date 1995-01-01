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    Черчесов – о Миранчуке: «Реально золотой парень – причем не актив. Он изменился»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

    – Ваша риторика по Миранчуку сильно изменилась.

    – Я не юлил ни раньше, ни сейчас. Не могу тебе врать – если буду нести явную чушь, ты скажешь: «Саламыч, я вам не верю».

    Поэтому тренер должен аккуратно подбирать слова, если что-то не так. Но в последнее время Миранчук изменился – там хорошо вышел на замену, тут помог, классно Финляндии забил. Да даже походка у него поменялась.

    – Раньше была слишком вальяжной?

    – Нет, он никогда не был вальяжным. Он воспитанный, золотой парень. Реально золотой – причем не актив. И Антоха Миранчук – тоже.

    В России по щелчку не станешь самостоятельным, а в Италии Леше пришлось делать все самому. Это совершенно другой уровень ответственности – за десять минут на поле, за пас, за удар. то идет от жизни.

    Мы это замечаем – значит, об этом нужно говорить, нужно быть объективным.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12251

      Persona_non_Grata 38 минут назад

      Да оно и понятно - актив у Вас там Дзюба , эдакий доминантный самец , остальные все пассив )))

      2
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      Рейтинг: +970

      Semargl18 56 минут назад

      А нахрена у него интервью продолжают брать забыть его как страшный сон

      0
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      Рейтинг: +2301

      Аид666 57 минут назад

      Стас - заливное...

      0
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      Рейтинг: +6456

      playsh 1 час назад

      То что Лёха не актив,это понятно было и без тебя.
      А вот то,что ты,Черчезон,теперь пассив,причём активный,меня очень радует.

      0
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      Рейтинг: +77

      Sancho010365 1 час назад

      Черчесов, молодец! Чтобы Россия поднялась в футбольном плане нужны коренные изменения в начальных школах. У дурню понятно, каждый год из них должен выходить Аршавин, Широков, Денисов, тогда будет толк и не сразу. А не так как сейчас, школы есть, но постоянно покупаем не понятно кого в клубы. Тренерам хорошо нужно платить, кто воспитывает своих клубных воспитаников.

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      Рейтинг: +2301

      Аид666 > Sancho010365 55 минут назад

      осталось в школы еще набирать не по блату, и не за конские деньги и возможно что то выстрелит... а так хоть 100500 тренеров поставь, пока папики покупают своим место в составе...

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      Рейтинг: +23795

      Боцман59rus 1 час назад

      нести чушь, в твоем случае слишком лайтово, ты просто бредишь

      1
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      Рейтинг: +13126

      KLIM777 1 час назад

      пропади ты уже шляпа усатая

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