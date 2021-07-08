Главные новости дня. Черчесов уволен из сборной России, Рамос – игрок «ПСЖ», «Атлетико» продлил Симеоне

Цорн не будет отвечать за трансферы в «Локомотиве»

«ПСЖ» объявил о переходе Рамоса. Ради парижского клуба он отказал «Манчестер Сити» и «Арсеналу»

Глушаков продлил контракт с «Химками» до 2024 года

Лунев подпишет контракт с «Байером» на два года

Черчесов уволен из сборной России

Лева и Виллаш-Боаша не пригласят в сборную России. Приоритет – немецкий тренер

«Милан» выкупил Тонали

«Атлетико» продлил контракт с Симеоне

В Турции футболист потерял сознание на тренировке из-за проблем с сердцем

«Зенит» интересуется защитником «Нанта» Пальоисом