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    Рамос отказал «Манчестер Сити» и «Арсеналу» ради «ПСЖ»

    Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос имел два предложения из АПЛ, пишет Goal.com.

    По информации источника, до подписания контракта с «ПСЖ» 35-летний футболист отказал «Манчестер Сити» и «Арсеналу».

    К лондонцам центральный защитник не захотел присоединяться из-за их неучастия в Лиге чемпионов.

    • Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили соглашение на 2 года.
    • Испанец взял себе 4-й игровой номер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    08.07.2021 22:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      artyomr57erm 42 минуты назад

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