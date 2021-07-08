Рамос отказал «Манчестер Сити» и «Арсеналу» ради «ПСЖ»

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос имел два предложения из АПЛ, пишет Goal.com.

По информации источника, до подписания контракта с «ПСЖ» 35-летний футболист отказал «Манчестер Сити» и «Арсеналу».

К лондонцам центральный защитник не захотел присоединяться из-за их неучастия в Лиге чемпионов.