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    Sport24: Цорн не будет отвечать за трансферы в «Локомотиве»

    Стали известны функции Томаса Цорна на посту технического директора «Локомотива».

    По информации Sport24, бывший генеральный директор «Спартака» не будет иметь отношения к скаутингу и переговорам по трансферам. Более того, на первых порах у функционера будет действовать испытательный срок.

    Главной задачей Цорна будет помощь Ральфу Рангнику в его деятельности на посту руководителя по спорту и развитию клуба. Его выбрали из-за свободного владения русским и немецким языками, а также благодаря знаниям специфики футбола в России.

    • «Локомотив» в прошлом сезоне занял третье место в РПЛ и выиграл Кубок России.
    • Цорн был гендиректором «Спартака» с мая 2019-го по июль 2020-го года.
    • Рангник заключил трехлетний контракт с московским клубом.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +153

      Есь Казарский 6 минут назад

      Зачем ему трансферы??))Там есть где разгуляться ещё))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15727

      derrik2000 57 минут назад

      Как это так???
      Ворюгу и сынка Прядкина, САМОГО БЛИСТАТЕЛЬНОГО ЦОРНА к трансферам не допустили??? DD

      Папка, видимо, сказал:
      "НАКАЗАН!
      Будешь как все НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ получать два миллиона евро в год - И БАСТА!
      Больше - ни-ни. Я уже руководство Локомотива предупредил".

      Представляете, какой удар сынок испытал???
      Не представляете???
      Вот и я - не представляю. )))

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