Sport24: Цорн не будет отвечать за трансферы в «Локомотиве»

Стали известны функции Томаса Цорна на посту технического директора «Локомотива».

По информации Sport24, бывший генеральный директор «Спартака» не будет иметь отношения к скаутингу и переговорам по трансферам. Более того, на первых порах у функционера будет действовать испытательный срок.

Главной задачей Цорна будет помощь Ральфу Рангнику в его деятельности на посту руководителя по спорту и развитию клуба. Его выбрали из-за свободного владения русским и немецким языками, а также благодаря знаниям специфики футбола в России.