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Sport24: Цорн не будет отвечать за трансферы в «Локомотиве»

8 июля 2021, 10:50
4

Стали известны функции Томаса Цорна на посту технического директора «Локомотива».

По информации Sport24, бывший генеральный директор «Спартака» не будет иметь отношения к скаутингу и переговорам по трансферам. Более того, на первых порах у функционера будет действовать испытательный срок.

Главной задачей Цорна будет помощь Ральфу Рангнику в его деятельности на посту руководителя по спорту и развитию клуба. Его выбрали из-за свободного владения русским и немецким языками, а также благодаря знаниям специфики футбола в России.

  • «Локомотив» в прошлом сезоне занял третье место в РПЛ и выиграл Кубок России.
  • Цорн был гендиректором «Спартака» с мая 2019-го по июль 2020-го года.
  • Рангник заключил трехлетний контракт с московским клубом.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Цорн Томас
Комментарии (4)
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derrik2000
1625733535
Как это так??? Ворюгу и сынка Прядкина, САМОГО БЛИСТАТЕЛЬНОГО ЦОРНА к трансферам не допустили??? DD Папка, видимо, сказал: "НАКАЗАН! Будешь как все НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ получать два миллиона евро в год - И БАСТА! Больше - ни-ни. Я уже руководство Локомотива предупредил". Представляете, какой удар сынок испытал??? Не представляете??? Вот и я - не представляю. )))
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Есь Казарский
1625736572
Зачем ему трансферы??))Там есть где разгуляться ещё))
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talgatnurzhanov2006
1625757091
Типа передаст?
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