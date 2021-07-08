Sport24: Цорн не будет отвечать за трансферы в «Локомотиве»

Стали известны функции Томаса Цорна на посту технического директора «Локомотива».
По информации Sport24, бывший генеральный директор «Спартака» не будет иметь отношения к скаутингу и переговорам по трансферам. Более того, на первых порах у функционера будет действовать испытательный срок.
Главной задачей Цорна будет помощь Ральфу Рангнику в его деятельности на посту руководителя по спорту и развитию клуба. Его выбрали из-за свободного владения русским и немецким языками, а также благодаря знаниям специфики футбола в России.
- «Локомотив» в прошлом сезоне занял третье место в РПЛ и выиграл Кубок России.
- Цорн был гендиректором «Спартака» с мая 2019-го по июль 2020-го года.
- Рангник заключил трехлетний контракт с московским клубом.
Источник: Sport24