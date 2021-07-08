«Ливерпуль» представил новую гостевую форму. Нашивка «96» на воротнике – число погибших в давке на «Хиллсборо»

«Ливерпуль» опубликовал фотографии гостевого комплекта формы на сезон-2021/22.

Форма выполнена в белом цвете с зелеными и оранжевыми вставками. Комплект вдохновлен экипировкой, в которой «Ливерпуль» выступал в сезоне-1996/97.

На задней части воротника присутствует нашивка «96» в память о 96 погибших при давке на стадионе «Хиллсборо» во время матча «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль» в 1989 году.