Баринов: «Играть в центре обороны «Локомотива»? Честно сказать, не готов»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов дал понять, что не будет менять игровую позицию на клубном уровне.

– Готов ли я в клубе выступать на позиции центрального защитника, как это было в составе сборной России на чемпионате Европы?

– Честно сказать, не готов. Не моя эта позиция. В сборной это была вынужденная мера. Если надо будет, то сыграю. Моя позиция – центральный полузащитник.