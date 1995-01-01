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    Баринов: «Играть в центре обороны «Локомотива»? Честно сказать, не готов»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов дал понять, что не будет менять игровую позицию на клубном уровне.

    – Готов ли я в клубе выступать на позиции центрального защитника, как это было в составе сборной России на чемпионате Европы?

    – Честно сказать, не готов. Не моя эта позиция. В сборной это была вынужденная мера. Если надо будет, то сыграю. Моя позиция – центральный полузащитник.

    • На Евро-2020 Баринов принял участие в 2 из 3 матчах.
    • В прошлом сезоне хавбек провел за «Локо» 17 игр, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +562

      R_a_i_n 41 минуту назад

      Он готов только кричалки известные кричать, да??

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