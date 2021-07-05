Баринов: «Играть в центре обороны «Локомотива»? Честно сказать, не готов»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов дал понять, что не будет менять игровую позицию на клубном уровне.
– Готов ли я в клубе выступать на позиции центрального защитника, как это было в составе сборной России на чемпионате Европы?
– Честно сказать, не готов. Не моя эта позиция. В сборной это была вынужденная мера. Если надо будет, то сыграю. Моя позиция – центральный полузащитник.
- На Евро-2020 Баринов принял участие в 2 из 3 матчах.
- В прошлом сезоне хавбек провел за «Локо» 17 игр, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Источник: «Матч ТВ»