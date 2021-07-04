Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Зинченко: «Сборная Украины вошла в историю»

    Защитник сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий после выступления на Евро-2020.

    – Спасибо огромное за поддержку. Это действительно ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди. Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты.

    – Вы все равно молодцы. Вышли в четвертьфинал.

    – Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое.

    • Украина на Евро дошла до четвертьфинала.
    • Там она крупно проиграла Англии (0:4).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tribuna.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2021 23:50
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3890

      TOMSON 21 минуту назад

      Мне, кажется, нужно скромнее относится к данному результату. Молодцы и тд, но Англия расставила все на свои места. Выше головы Украина не прыгнула...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13069

      KLIM777 > TOMSON 12 минут назад

      Там как бы в группе уже на места было расставлено все. Украина конечно молодцы, но одна победа в группе и слова Шевченко о том, чтобы матч с Македонией закончился быстрее.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87049
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66733
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru