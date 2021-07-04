Зинченко: «Сборная Украины вошла в историю»

Защитник сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий после выступления на Евро-2020.

– Спасибо огромное за поддержку. Это действительно ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди. Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты.

– Вы все равно молодцы. Вышли в четвертьфинал.

– Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое.