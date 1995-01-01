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    Зеленский – после разгрома сборной от Англии: «Ни одно поражение не сломает Украину. Нам не стыдно. Главные победы – впереди»

    Владимир Зеленский, украинский президент, после вылета сборной страны с Евро-2020 анонсировал новые победы. По его словам, вылет от Англии (0:4) не сломает Украину.

    «Ни одно поражение не сломает Украину. Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше.

    Мы сожалеем, больно, но не стыдно. Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие.

    Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы – впереди.

    Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола», – написал президент.

    • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
    • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
    • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

    Зеленский: «На Евро-2020 была единая Украина. На всю Европу было слышно «Украина, Украина!», звучащее на кухнях Донецка, Симферополя, Ялты»

    Зеленский – сборной Украины после разгрома от Англии: «Вы доказали, что умеете играть наравне с лучшими и что у вас есть стальной характер»

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    Источник: инстаграм Владимира Зеленского

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    Сегодня, 13:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3070

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Таблетки тебя уже давно сломали)

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