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  • Зеленский – после разгрома сборной от Англии: «Ни одно поражение не сломает Украину. Нам не стыдно. Главные победы – впереди»

Зеленский – после разгрома сборной от Англии: «Ни одно поражение не сломает Украину. Нам не стыдно. Главные победы – впереди»

4 июля 2021, 13:08
7

Владимир Зеленский, украинский президент, после вылета сборной страны с Евро-2020 анонсировал новые победы. По его словам, вылет от Англии (0:4) не сломает Украину.

«Ни одно поражение не сломает Украину. Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше.

Мы сожалеем, больно, но не стыдно. Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие.

Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы – впереди.

Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола», – написал президент.

  • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
  • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
  • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

Зеленский: «На Евро-2020 была единая Украина. На всю Европу было слышно «Украина, Украина!», звучащее на кухнях Донецка, Симферополя, Ялты»

Зеленский – сборной Украины после разгрома от Англии: «Вы доказали, что умеете играть наравне с лучшими и что у вас есть стальной характер»

Футболист Украины Макаренко: «Шевченко после матча с Англией сказал, что мы должны гордиться результатами и игрой»

Радимов – о разгроме Украины от Англии: «Россия точно так не позволила бы англичанам! Лучше бы украинцы шведам влетели!»

Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»

Источник: инстаграм Владимира Зеленского
Чемпионат Европы Украина. Премьер-лига Украина
Комментарии (7)
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Oldtrafford83
1625394370
Таблетки тебя уже давно сломали)
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ilichkadr
1625402394
Вован, ты до главных побед похоже не доживешь. Пока не поздно завязывай с колёсами.
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Дедуктор
1625406929
Зелебоба, ты словами то не отделывайся. Всем игрочишкам - звания ЗМС и - ордена. Какие у вас там в Бандерiстане ордена? Бандеры-Шухевича-Гиммлера? Не вникая в суть дела, какой нить из этих орденов - вынь да положь. Всем игрочишкам. И Шевченке, само собой. Мужика, который в лифчике, не забудь особо отметить. Толерастенько було.
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BlackMurderDeco
1625427230
Зеленский про политику то не куя, не знает, а про спорт так вообще не в курсе, выучил слово украина, и то благодаря русским
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Plyash
1625431007
Ах моська,знать она сильна,что лает на слона.
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_MATRIX_
1625475205
"Боль пройдет, раны заживут" Ага: ж*пу зашьют :-)
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