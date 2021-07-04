Зеленский – после разгрома сборной от Англии: «Ни одно поражение не сломает Украину. Нам не стыдно. Главные победы – впереди»

Владимир Зеленский, украинский президент, после вылета сборной страны с Евро-2020 анонсировал новые победы. По его словам, вылет от Англии (0:4) не сломает Украину.

«Ни одно поражение не сломает Украину. Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше.

Мы сожалеем, больно, но не стыдно. Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие.

Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы – впереди.

Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола», – написал президент.

Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).

Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.

В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

Зеленский: «На Евро-2020 была единая Украина. На всю Европу было слышно «Украина, Украина!», звучащее на кухнях Донецка, Симферополя, Ялты»

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Футболист Украины Макаренко: «Шевченко после матча с Англией сказал, что мы должны гордиться результатами и игрой»

Радимов – о разгроме Украины от Англии: «Россия точно так не позволила бы англичанам! Лучше бы украинцы шведам влетели!»

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