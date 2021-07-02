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    Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге посетили более 132 тысяч зрителей

    Появились итоговые данные о посещаемости игр чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

    На семи матчах турнира суммарно побывали 132 752 человека, сообщает агентство «РИА Новости».

    • В Санкт-Петербурге состоялись 6 встреч группового этапа Евро и 1 четвертьфинал.
    • Самая посещаемая игра – РоссияБельгия (0:3).
    • 12 июня на стадионе присутствовали 26 264 зрителя.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +373

      Усы Газаева 4 минуты назад

      35к -стоимость одного билета.....спасибо, пришлось расчехлиь телевизор

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      Рейтинг: +956

      Semargl18 28 минут назад

      Ну да... на них коронавирус тоже не распространяется.. а че уплачено жеж

      0
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      Рейтинг: +2619

      Питерский князь 1 час назад

      Туристы подумали, наверно, что приехали в Африку.
      =)))))
      В ДУШНУЮ Африку. Пипец у нас здесь парилка.
      =))))

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