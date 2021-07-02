Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге посетили более 132 тысяч зрителей

35к -стоимость одного билета.....спасибо, пришлось расчехлиь телевизор
Появились итоговые данные о посещаемости игр чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.
На семи матчах турнира суммарно побывали 132 752 человека, сообщает агентство «РИА Новости».
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Появились итоговые данные о посещаемости игр чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.
На семи матчах турнира суммарно побывали 132 752 человека, сообщает агентство «РИА Новости».
35к -стоимость одного билета.....спасибо, пришлось расчехлиь телевизор
Туристы подумали, наверно, что приехали в Африку.
=)))))
В ДУШНУЮ Африку. Пипец у нас здесь парилка.
=))))