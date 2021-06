Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо перешел в «Ниццу».

21-летний игрок выступал во французском клубе на правах аренды в прошлом сезоне.

«Ницца» выкупила его за 8,5 миллиона евро. Еще 7 миллионов каталонцы могут получить в виде бонусов.

