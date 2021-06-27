Пиняев забил три гола за «Крылья» в трех товарищеских матчах

«Крылья Советов» провели товарищеский матч с черногорским клубом «Будучность». Самарцы проиграли со счетом 2:3.
В составе «Крыльев» отличился забил Сергей Пиняев. Это его третий гол за команду в трех товарищеских играх.
Ранее 16-летний игрок забил «Пролетеру» (3:1) и «Спартаку» из Суботицы (5:0).
- Пиняев находится в «Крыльях» на просмотре.
- Права на футболиста принадлежат «Чертаново».
Гендиректор «Крыльев Советов» – о Пиняеве: «Переговоры еще идут. Думаю, к концу сбора в Сербии определимся»
Источник: «Бомбардир»