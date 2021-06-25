Гендиректор «Крыльев Советов» – о Пиняеве: «Переговоры еще идут. Думаю, к концу сбора в Сербии определимся»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал ситуацию с возможным подписанием нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева.

«Переговоры еще идут. Игрок интересный, игрок нам нравится. Будет ли это аренда или выкуп, пока не могу сказать.

Переговоры ведет [спортивный директор] Сергей Корниленко, у него больше информации. Думаю, к концу сбора в Сербии определимся», – сказал Андреев.