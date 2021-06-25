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    Гендиректор «Крыльев Советов» – о Пиняеве: «Переговоры еще идут. Думаю, к концу сбора в Сербии определимся»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал ситуацию с возможным подписанием нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева.

    «Переговоры еще идут. Игрок интересный, игрок нам нравится. Будет ли это аренда или выкуп, пока не могу сказать.

    Переговоры ведет [спортивный директор] Сергей Корниленко, у него больше информации. Думаю, к концу сбора в Сербии определимся», – сказал Андреев.

    • Первый сбор «Крыльев» завершится 9 июля.
    • На прошлой неделе Пиняев прибыл в расположение самарской команды на просмотр.
    • 16-летний футболист забил гол и отдал ассист в дебютном матче.

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    Источник: «Р-Спорт»

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