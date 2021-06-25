Гендиректор «Крыльев Советов» – о Пиняеве: «Переговоры еще идут. Думаю, к концу сбора в Сербии определимся»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал ситуацию с возможным подписанием нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева.
«Переговоры еще идут. Игрок интересный, игрок нам нравится. Будет ли это аренда или выкуп, пока не могу сказать.
Переговоры ведет [спортивный директор] Сергей Корниленко, у него больше информации. Думаю, к концу сбора в Сербии определимся», – сказал Андреев.
- Первый сбор «Крыльев» завершится 9 июля.
- На прошлой неделе Пиняев прибыл в расположение самарской команды на просмотр.
- 16-летний футболист забил гол и отдал ассист в дебютном матче.
Источник: «Р-Спорт»