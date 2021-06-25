Санкт-Петербург потратил на проведение матчей Евро-2020 больше, чем другие города

Траты Санкт-Петербурга на подготовку к чемпионату Европы составили 39,3 миллиона евро, сообщает Eurostavka со ссылкой на «РБ-Бизнес».
Это наивысший показатель среди всех городов, принимающих матчи континентального первенства.
Мюнхен, готовясь к Евро-2020, потратил 15,6 миллиона, Лондон – 11,6 миллиона, Будапешт – 11,2 миллиона, Рим – 10 миллионов, Севилья – 5,45 миллиона, Глазго – 4,3 миллиона, Бухарест – 2,8 миллиона, Копенгаген – 2,4 миллиона.
- Санкт-Петербург уже принял 6 матчей группового этапа.
- Также в российском городе состоится 1 четвертьфинал.
Источник: Eurostavka
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