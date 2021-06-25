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  • Санкт-Петербург потратил на проведение матчей Евро-2020 больше, чем другие города

Санкт-Петербург потратил на проведение матчей Евро-2020 больше, чем другие города

25 июня 2021, 15:45
26

Траты Санкт-Петербурга на подготовку к чемпионату Европы составили 39,3 миллиона евро, сообщает Eurostavka со ссылкой на «РБ-Бизнес».

Это наивысший показатель среди всех городов, принимающих матчи континентального первенства.

Мюнхен, готовясь к Евро-2020, потратил 15,6 миллиона, Лондон – 11,6 миллиона, Будапешт – 11,2 миллиона, Рим – 10 миллионов, Севилья – 5,45 миллиона, Глазго – 4,3 миллиона, Бухарест – 2,8 миллиона, Копенгаген – 2,4 миллиона.

  • Санкт-Петербург уже принял 6 матчей группового этапа.
  • Также в российском городе состоится 1 четвертьфинал.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

Чемпионат Европы
Комментарии (26)
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Боцман59rus
1624625534
- все правильно, коэффициент 1 к 3... на один забитый, три пропущенных. На один потраченный, три с3,14женных
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кто там
1624626558
Правильно, нужно же ********** перед всеми что в рассеюшке рай. потратить в 2 раза больше чем другие... хотя не удивлюсь если половина из этих денег было распихано по карманам. очередной позор великой..
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aaaaahhhh
1624626619
Вокруг разносилось визжание пил: Чиновник народные бабки пилил. Бюджет увеличен, он этому рад: В карман увеличенный катит откат. Повсюду в России такое вот ***..дст..во. Зовётся по-русски оно казнокрадство. с сайта anekdotov.me
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JTherry
1624629619
"траты Петербурга на подготовку к ЧЕ-20 составили 39,3 млн. евро..." на эти растраты можно еще один стадион построить, но чинуши "бандитского Питера" решили пополнить свои карманы... alarm, осторожнее пили - белые ночи...) на сколько еще "рекордов" нам откроют глаза? по "сборной стасиков" - 167 пасов вратарю (рекорд турнира!), Головин пробежал 36 километров (рекорд турнира!), рукаку выиграл 25 верховых единоборств (рекорд турнира!)... потратили - 39,3 млн. евро (рекорд мира)...!!!
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LiveChelsea
1624632895
Осталось уточнить, сколько из этой суммы было распределено по карманам :)
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mab1011
1624638403
А если карманы вывернуть...???
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vladimir-7
1624638540
39, 3 миллионов евро это официально, а еще столько же сп***или незаметно. Учитесь, господа!!!
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Plyash
1624643292
Все эти деньги в конечном итоге,украдены из нашего с Вами кармана.
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Plyash
1624643761
Все траты на подготовку ЧЕ будут возвращены всем "вкладчикам" после окончания подсчёта прибыли,несмотря на весьма неполные трибуны. Почитайте книжку Капитал,она до сих пор актуальна.
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Niko
1624657695
Глянул комменты и понял что добавить нечего. На этой ветке большинство всё прекрасно понимает. А кто же тогда голосует? Такое большинство не подделать? Ответ прост, те кто всегда ходят за царя)) +~20% левых
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