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    Санкт-Петербург потратил на проведение матчей Евро-2020 больше, чем другие города

    Траты Санкт-Петербурга на подготовку к чемпионату Европы составили 39,3 миллиона евро, сообщает Eurostavka со ссылкой на «РБ-Бизнес».

    Это наивысший показатель среди всех городов, принимающих матчи континентального первенства.

    Мюнхен, готовясь к Евро-2020, потратил 15,6 миллиона, Лондон – 11,6 миллиона, Будапешт – 11,2 миллиона, Рим – 10 миллионов, Севилья – 5,45 миллиона, Глазго – 4,3 миллиона, Бухарест – 2,8 миллиона, Копенгаген – 2,4 миллиона.

    • Санкт-Петербург уже принял 6 матчей группового этапа.
    • Также в российском городе состоится 1 четвертьфинал.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2991

      FENIX-SL 6 минут назад

      кто нибудь расскажите на что пошли траты
      и откуда брались деньги

      0
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      Рейтинг: +23487

      Боцман59rus 9 минут назад

      - все правильно, коэффициент 1 к 3...
      на один забитый, три пропущенных.
      На один потраченный, три с3,14женных

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      Рейтинг: +693

      Untitled-1 10 минут назад

      И здесь мы первые! Встаем с колен!

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      Рейтинг: +467

      Damir07 12 минут назад

      Это точно они потратили? На что они потратили они построили самый дорогой стадион в мире только не давно на что деньги ушли ))))

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      Рейтинг: +305

      Октавиус 12 минут назад

      писец, почти в три раза больше потратили, чем ближайший преследователь

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      Рейтинг: +1726

      acor94 14 минут назад

      Конечно, ведь Питер, самый богатый город Европы, поэтому и затраты тут больше.

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