Малафеев – о Евро-2020: «Турнир показал качество российского футбола в целом. Украина порадовала»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев подвел итоги группового этапа Евро-2020.

«Конечно, порадовала Украина, которая вышла в 1/8 в составе лучшей четверки третьих. Украинская сборная впервые дошла до плей-офф Евро, поэтому представляю, насколько важное для игроков это достижение.

Что касается нашей сборной... Если следили за последними постами, заметили, что я болел за них и верил в победу. На первый взгляд группа была проходная, но футбольные реалии оказались другими.

Мы обыгрываем тех, кто слабее нас, на равных бьемся с командами, которые соответствуют по силе, и к сожалению, с трудом противостоим сборным уровня Бельгии.

Не снимая ответственности с футболистов, я бы не стал винить в поражении только их. Команда адекватно оценила свою игру и прекрасно понимала, что нынешний результат – это то, на что они способны на данный момент.

Евро-2020 показал качество российского футбола в целом», – сказал Малафеев.