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  • Малафеев – о Евро-2020: «Турнир показал качество российского футбола в целом. Украина порадовала»

Малафеев – о Евро-2020: «Турнир показал качество российского футбола в целом. Украина порадовала»

24 июня 2021, 16:23
4

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев подвел итоги группового этапа Евро-2020.

«Конечно, порадовала Украина, которая вышла в 1/8 в составе лучшей четверки третьих. Украинская сборная впервые дошла до плей-офф Евро, поэтому представляю, насколько важное для игроков это достижение.

Что касается нашей сборной... Если следили за последними постами, заметили, что я болел за них и верил в победу. На первый взгляд группа была проходная, но футбольные реалии оказались другими.

Мы обыгрываем тех, кто слабее нас, на равных бьемся с командами, которые соответствуют по силе, и к сожалению, с трудом противостоим сборным уровня Бельгии.

Не снимая ответственности с футболистов, я бы не стал винить в поражении только их. Команда адекватно оценила свою игру и прекрасно понимала, что нынешний результат – это то, на что они способны на данный момент.

Евро-2020 показал качество российского футбола в целом», – сказал Малафеев.

  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Украина стала третьей в своей группе и сыграет в 1/8 финала Евро с Швецией.
  • Матч пройдет 29 июня в Глазго.

Источник: инстаграм Вячеслава Малафеева
Чемпионат Европы Россия Украина Малафеев Вячеслав
Комментарии (4)
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Боцман59rus
1624546051
ну пля, капитан очевидность, а мы вообще, ни сном, ни духом
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Сильвербой
1624548288
Качество футбола нашего мы наблюдаем последних несколько лет, где наши клубы дрючат все кому не лень, от азеров до евреев! Ну а сборная жопоногих уже лет как 25 в жопе!!!
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MaxRnD
1624596964
Чем же порадовала Украина ? Тем, что судьба сжалившись над ней, всё-таки вынесла её (в отличие от нас) вместе с такими же двумя бесславными поражениями на носилках в 1/8 ? Дальше таким же образом радоваться не получится, ибо следующие игры на вылет ...
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paracetamol
1624602879
Чем порадовала незалежная, трусливой игрой в автобус и вымученной победой над крохотной Македонией?
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