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    Малафеев – о Евро-2020: «Турнир показал качество российского футбола в целом. Украина порадовала»

    Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев подвел итоги группового этапа Евро-2020.

    «Конечно, порадовала Украина, которая вышла в 1/8 в составе лучшей четверки третьих. Украинская сборная впервые дошла до плей-офф Евро, поэтому представляю, насколько важное для игроков это достижение.

    Что касается нашей сборной... Если следили за последними постами, заметили, что я болел за них и верил в победу. На первый взгляд группа была проходная, но футбольные реалии оказались другими.

    Мы обыгрываем тех, кто слабее нас, на равных бьемся с командами, которые соответствуют по силе, и к сожалению, с трудом противостоим сборным уровня Бельгии.

    Не снимая ответственности с футболистов, я бы не стал винить в поражении только их. Команда адекватно оценила свою игру и прекрасно понимала, что нынешний результат – это то, на что они способны на данный момент.

    Евро-2020 показал качество российского футбола в целом», – сказал Малафеев.

    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Украина стала третьей в своей группе и сыграет в 1/8 финала Евро с Швецией.
    • Матч пройдет 29 июня в Глазго.

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    Источник: инстаграм Вячеслава Малафеева

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