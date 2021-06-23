«Крылья Советов» продлили контракт с тренером Осинькиным на три года

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин продлил контракт с клубом на три года
«Самое главное, что не только я здесь, а еще и большая группа футболистов. Это определенная оценка того, что мы сделали в прошлом сезоне. Прошлый сезон получился хороший. Руководство со своей стороны продлением контракта тоже оценило нашу работу.
Сейчас время идти дальше. Буду часто повторять: все, что было в прошлом сезоне, пора забывать. Для того, чтобы смело и спокойно идти дальше», – сказал Осинькин.
- Осинькин тренирует «Крылья» с 2020 года.
- «Крылья Советов» вышли в РПЛ, заняв первое место в ФНЛ.
- Самарский клуб набрал 101 очко в ФНЛ. Это рекорд турнира.
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»