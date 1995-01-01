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    «Барселона» опубликовала эмблему клуба на радужном фоне после запрета на подсветку «Альянц Арены»

    «Барселона» поддержала ЛГБТ-сообщество после запрета радужной подсветки «Альянц Арены» в Мюнхене.

    «Гордость и уважение», – подписала фотографию пресс-служба клуба.

    Напомним, мэр Мюнхена Дитера Райтера хотел сделать радужную иллюминацию «Альянц Арены» во время матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. УЕФА ответил отказом.

    Чиновник хотел выразить протест против принятия венгерскими властями закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.

    • Матч Германия – Венгрия состоится в среду, 23 июня.
    • Начало – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Барселоны»

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    Сегодня, 20:09
    Комментарии4
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      Рейтинг: +746

      Пельш 1 25 минут назад

      Сейчас из-за этих дырявых и детям нельзя будет радугу рисовать? Даёшь парад цветных 2 августа!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1370

      кто там 39 минут назад

      видно, что долго они в себе это держали и наконец подвернулся удобный момент, что бы признаться)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1745

      kvm 49 минут назад

      гордые баски оказались гомиками?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5103

      mamba9090909 54 минуты назад

      Барселона - клуб гомиков.

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