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  • «Барселона» опубликовала эмблему клуба на радужном фоне после запрета на подсветку «Альянц Арены»

«Барселона» опубликовала эмблему клуба на радужном фоне после запрета на подсветку «Альянц Арены»

22 июня 2021, 20:09
15

«Барселона» поддержала ЛГБТ-сообщество после запрета радужной подсветки «Альянц Арены» в Мюнхене.

«Гордость и уважение», – подписала фотографию пресс-служба клуба.

Напомним, мэр Мюнхена Дитера Райтера хотел сделать радужную иллюминацию «Альянц Арены» во время матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. УЕФА ответил отказом.

Чиновник хотел выразить протест против принятия венгерскими властями закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.

  • Матч Германия – Венгрия состоится в среду, 23 июня.
  • Начало – в 22:00 мск.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Барселоны»
Чемпионат Европы Испания. Примера Барселона
Комментарии (15)
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mamba9090909
1624382186
Барселона - клуб гомиков.
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kvm
1624382450
гордые баски оказались гомиками?
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кто там
1624383071
видно, что долго они в себе это держали и наконец подвернулся удобный момент, что бы признаться)
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Пельш 1
1624383900
Сейчас из-за этих дырявых и детям нельзя будет радугу рисовать? Даёшь парад цветных 2 августа!
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aubergine
1624385935
Хей, хей, а все баски - п.и.д.а.р.а.с.к.и!!!
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кран
1624386074
фууууууу бли.аТ=ь
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Lilipyt
1624394171
Гордость за УЕФА то что не разрешили политикам влезть в их турнир. Очередной мэр города возомнил о себе какой-то значимости
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DeStar
1624394969
ай бред это все, самое лучшее лекарство от гомофобии( как и расизма) и прочего - не акцентировать на нем внимание.
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LGBT+
1624399158
ееее!
Ответить
Стэнли
1624435211
Недаром у них и прозвище - задницы.
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