«Барселона» опубликовала эмблему клуба на радужном фоне после запрета на подсветку «Альянц Арены»

«Барселона» поддержала ЛГБТ-сообщество после запрета радужной подсветки «Альянц Арены» в Мюнхене.
«Гордость и уважение», – подписала фотографию пресс-служба клуба.
Напомним, мэр Мюнхена Дитера Райтера хотел сделать радужную иллюминацию «Альянц Арены» во время матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. УЕФА ответил отказом.
Чиновник хотел выразить протест против принятия венгерскими властями закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.
- Матч Германия – Венгрия состоится в среду, 23 июня.
- Начало – в 22:00 мск.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм «Барселоны»