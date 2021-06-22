«Барселона» опубликовала эмблему клуба на радужном фоне после запрета на подсветку «Альянц Арены»

«Барселона» поддержала ЛГБТ-сообщество после запрета радужной подсветки «Альянц Арены» в Мюнхене.

«Гордость и уважение», – подписала фотографию пресс-служба клуба.

Напомним, мэр Мюнхена Дитера Райтера хотел сделать радужную иллюминацию «Альянц Арены» во время матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. УЕФА ответил отказом.

Чиновник хотел выразить протест против принятия венгерскими властями закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.

Матч Германия – Венгрия состоится в среду, 23 июня.

Начало – в 22:00 мск.