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    Мален, Де Лигт и Вейналдум – в старте Нидерландов на матч с Северной Македонией. Промес – в запасе

    Стали известны стартовые составы Северной Македонии и Нидерландов на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020.

    Северная Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Велкоски, Николов, Ристовски, Спировски, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев.

    Нидерланды: Стекеленбург, ван Анхолт, Де Лигт, де Врей, Блинд, Дюмфрис, Вейналдум, Гравенберх, де Йонг, Мален, Депай.

    • Матч состоится в Амстердаме. Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Нидерланды обеспечили себе первое место в группе С.
    • Северная Македония при любом раскладе останется последней.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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