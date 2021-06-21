Мален, Де Лигт и Вейналдум – в старте Нидерландов на матч с Северной Македонией. Промес – в запасе

Стали известны стартовые составы Северной Македонии и Нидерландов на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Северная Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Велкоски, Николов, Ристовски, Спировски, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев.
Нидерланды: Стекеленбург, ван Анхолт, Де Лигт, де Врей, Блинд, Дюмфрис, Вейналдум, Гравенберх, де Йонг, Мален, Депай.
- Матч состоится в Амстердаме. Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Нидерланды обеспечили себе первое место в группе С.
- Северная Македония при любом раскладе останется последней.
Источник: сайт УЕФА