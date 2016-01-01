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    «Крылья Советов» подтвердили скорое прибытие Пиняева

    Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что в ближайшее время к команде присоединится 16-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев.

    «Продолжаем подготовку. Ждем в ближайшее время Сергея Пиняева», – говорится в публикации самарского клуба в твиттере.

    Ранее этот переход анонсировало агентство футбольного агента Павла Андреева.

    • В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
    • В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.
    • Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны», «Рубина», «Локомотива» и «Химок».

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    Источник: Официальный твиттер «Крыльев Советов»

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