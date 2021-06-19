«Крылья Советов» подтвердили скорое прибытие Пиняева

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что в ближайшее время к команде присоединится 16-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев.

«Продолжаем подготовку. Ждем в ближайшее время Сергея Пиняева», – говорится в публикации самарского клуба в твиттере.

Ранее этот переход анонсировало агентство футбольного агента Павла Андреева.