«Крылья Советов» подтвердили скорое прибытие Пиняева

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что в ближайшее время к команде присоединится 16-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев.
«Продолжаем подготовку. Ждем в ближайшее время Сергея Пиняева», – говорится в публикации самарского клуба в твиттере.
Ранее этот переход анонсировало агентство футбольного агента Павла Андреева.
- В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
- В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.
- Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны», «Рубина», «Локомотива» и «Химок».
Источник: Официальный твиттер «Крыльев Советов»