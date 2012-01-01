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    УЕФА: «Мы уверены, что финальная неделя Евро-2020 пройдет в Лондоне»

    Пресс-служба УЕФА опровергла информацию о возможном переносе финального матча Евро-2020 из Лондона в Будапешт.

    «УЕФА счастлив, что на матчах плей-офф заполняемость «Уэмбли» будет увеличена до 50% от общего числа мест.

    В настоящее время мы ведем переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и «пузыря», то есть их пребывание в Великобритании не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утвержденном транспорте.

    Мы понимаем давление, с которым сталкивается правительство, и надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдет в Лондоне», – говорится в комментарии.

    • В Будапеште разрешена 100-процентная заполняемость стадиона.
    • Финал Евро-2020 состоится 11 июля.

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    Источник: ТАСС

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