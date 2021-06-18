УЕФА: «Мы уверены, что финальная неделя Евро-2020 пройдет в Лондоне»

Пресс-служба УЕФА опровергла информацию о возможном переносе финального матча Евро-2020 из Лондона в Будапешт.

«УЕФА счастлив, что на матчах плей-офф заполняемость «Уэмбли» будет увеличена до 50% от общего числа мест.

В настоящее время мы ведем переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и «пузыря», то есть их пребывание в Великобритании не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утвержденном транспорте.

Мы понимаем давление, с которым сталкивается правительство, и надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдет в Лондоне», – говорится в комментарии.