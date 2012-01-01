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    УЕФА может перенести финал Евро-2020 в Будапешт из-за коронавирусных ограничений в Лондоне

    Финал Евро-2020 может пройти в Будапеште, а не в Лондоне, как планировалось изначально.

    По информации The Times, УЕФА может перенести финал турнира в столицу Венгрии, если Лондон не предоставит гарантий на большую заполняемость стадиона на фоне ограничений из-за коронавируса.

    Будапешт гарантирует отсутствие ограничений. На матчах чемпионата Европы в Венгрии разрешена 100-процентная заполняемость стадиона.

    • Финал Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
    • Столица Англии также примет полуфинальные матчи турнира.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 10:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23125

      silver29 2 часа назад

      Переносите в Россию, у нас нет вирусов кроме усатого и его команды.

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