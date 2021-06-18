УЕФА может перенести финал Евро-2020 в Будапешт из-за коронавирусных ограничений в Лондоне

Финал Евро-2020 может пройти в Будапеште, а не в Лондоне, как планировалось изначально.

По информации The Times, УЕФА может перенести финал турнира в столицу Венгрии, если Лондон не предоставит гарантий на большую заполняемость стадиона на фоне ограничений из-за коронавируса.

Будапешт гарантирует отсутствие ограничений. На матчах чемпионата Европы в Венгрии разрешена 100-процентная заполняемость стадиона.