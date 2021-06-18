Фернандес проводит восстановительные тренировки отдельно от сборной России

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал, как восстанавливается после травмы правый защитник Марио Фернандес.
«Марио занимается под наблюдением врачей своими терапевтическими восстановительными тренировками, отдельно от команды.
Остальные все в общей группе. Могло быть хуже. Будем дальше смотреть по его состоянию.
Вчера десять человек, которые не играли с финнами, вышли и провели тренировку на поле. Остальные даже не выходили, занимались в зале», – сообщил Владимиров.
- Фернандес травмировался в среду в матче с Финляндией (1:0).
- У футболиста проблемы со спиной, однако структурных изменений в позвоночнике не было выявлено.
- Следующий соперник россиян – Дания. Игра состоится 21 июня в 22:00 мск.
Источник: Sport24