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    Фернандес проводит восстановительные тренировки отдельно от сборной России

    Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал, как восстанавливается после травмы правый защитник Марио Фернандес.

    «Марио занимается под наблюдением врачей своими терапевтическими восстановительными тренировками, отдельно от команды.

    Остальные все в общей группе. Могло быть хуже. Будем дальше смотреть по его состоянию.

    Вчера десять человек, которые не играли с финнами, вышли и провели тренировку на поле. Остальные даже не выходили, занимались в зале», – сообщил Владимиров.

    • Фернандес травмировался в среду в матче с Финляндией (1:0).
    • У футболиста проблемы со спиной, однако структурных изменений в позвоночнике не было выявлено.
    • Следующий соперник россиян – Дания. Игра состоится 21 июня в 22:00 мск.

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    Источник: Sport24

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