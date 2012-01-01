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    В Москве закрыли фан-зону Евро-2020 из-за коронавируса

    Мэрия Москвы вводит новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

    «Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей.

    Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми.

    Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», – написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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    Источник: сайт Сергея Собянина

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6006

      Cleaner 50 минут назад

      Зато на митинги в поддержку единой россии никаких ограничений никогда не будет. Ведь там все стерильно. Как было неделю назад в День России, когда была куча митингов и концертов без масок и ограничений. ПОЛИТИКА...(((

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      Рейтинг: +106

      SpartakFirst064 > Cleaner 5 минут назад

      Да причём тут митинги ???Футбол тоже до сегодняшнего дня не запрещали ,да 1000 человек нормальная квота ,,,,или ты фанат Навального лишь бы хоть как то где то обосрать власть , так обсирай где ни будь на политических форумах а здесь спорт а не политика,,,

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      Рейтинг: +6006

      Cleaner > SpartakFirst064 1 минуту назад

      Не пишите глупости.(

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      Рейтинг: +20104

      slavutiq70 1 час назад

      В июле будет пипец с ковидом и не только у нас а во всей Европе ЧЕ этому поспособствует однозначно,,,

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      Рейтинг: +48

      LiveChelsea 1 час назад

      Предупреждали они мля...

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      Рейтинг: +137

      Guinnesss 1 час назад

      За***ли!

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