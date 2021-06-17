Сегодня Украина может установить антирекорд чемпионатов Европы по серии из проигранных матчей

Сегодня, 17 июня, сборная Украины сыграет с Северной Македонией в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

В случае поражения украинцы установят антирекорд чемпионатов Европы по серии из проигранных встреч.

Напомним, поражение Украины от Нидерландов (2:3) в первом туре стало шестым подряд для сборной на Евро. Украинцы повторили антирекорд Югославии.

Серия Украины длится с Евро-2012.

Югославия потерпела шесть поражений подряд в период с 1968 по 1984 год.

Бущан, Малиновский, Степаненко и Зинченко – в старте Украины на матч с Северной Македонией