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    Сегодня Украина может установить антирекорд чемпионатов Европы по серии из проигранных матчей

    Сегодня, 17 июня, сборная Украины сыграет с Северной Македонией в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

    В случае поражения украинцы установят антирекорд чемпионатов Европы по серии из проигранных встреч.

    Напомним, поражение Украины от Нидерландов (2:3) в первом туре стало шестым подряд для сборной на Евро. Украинцы повторили антирекорд Югославии.

    • Серия Украины длится с Евро-2012.
    • Югославия потерпела шесть поражений подряд в период с 1968 по 1984 год.

    Бущан, Малиновский, Степаненко и Зинченко – в старте Украины на матч с Северной Македонией

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +613

      Докторо123 55 минут назад

      Сегодня сборная Украины ОБЯЗАНА выигрывать !

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2037

      FRZZ 1 час назад

      Сегодня Украина должна выиграть в любом случае, и надеюсь выиграет.

      5
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