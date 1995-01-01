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    Далич: «В следующих матчах Хорватия сыграет лучше»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий после матча Евро-2020 с Англией (0:1).

    «Поздравляю Англию с победой, а также хочу поблагодарить своих игроков. Это был сложный матч, было жарко. Как мы и ожидали, нам пришлось сдерживать давление в первые 20 минут. После этого нам более или менее удалось выровнять игру. Затем мы допустили ошибку. В течение семи дней мы говорили о том, что нельзя терять свою позицию. Они воспользовались свободной зоной и забили гол.

    Мы мало чего показали путного в нападении, но в конце концов мы встречались с самой Англией! Большую часть матча мы играли с ней на равных. Это обнадеживает меня. В следующих матчах мы сыграем лучше», – сказал Далич.

    • Следующую игру хорваты проведут с Чехией.
    • Матч состоится 18 июня.

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    Источник: УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7227

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Где , Ракитич ?
      Как , наш физкультурник , какие то схемы в голове крутит...

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