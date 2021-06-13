Далич: «В следующих матчах Хорватия сыграет лучше»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий после матча Евро-2020 с Англией (0:1).

«Поздравляю Англию с победой, а также хочу поблагодарить своих игроков. Это был сложный матч, было жарко. Как мы и ожидали, нам пришлось сдерживать давление в первые 20 минут. После этого нам более или менее удалось выровнять игру. Затем мы допустили ошибку. В течение семи дней мы говорили о том, что нельзя терять свою позицию. Они воспользовались свободной зоной и забили гол.

Мы мало чего показали путного в нападении, но в конце концов мы встречались с самой Англией! Большую часть матча мы играли с ней на равных. Это обнадеживает меня. В следующих матчах мы сыграем лучше», – сказал Далич.