Россия с 2008 года не может сыграть на Евро на ноль

Сборная России в первом туре группового этапа Евро-2020 уступила Бельгии (0:3). Россияне продлили серию с пропущенными голами в матчах турнира до девяти игр подряд.

Последний раз Россия играла на ноль на Евро в 2008 году, когда со счетом 2:0 в группе победила Швецию.

Россия идет в группе последней.

Следующий соперник – Финляндия (16 июня).

На Евро-2008 Россия взяла бронзу.

Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке от нашей защиты. Мы плохо оборонялись, была глупая ошибка»

Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»