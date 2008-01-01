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    Россия с 2008 года не может сыграть на Евро на ноль

    Сборная России в первом туре группового этапа Евро-2020 уступила Бельгии (0:3). Россияне продлили серию с пропущенными голами в матчах турнира до девяти игр подряд.

    Последний раз Россия играла на ноль на Евро в 2008 году, когда со счетом 2:0 в группе победила Швецию.

    • Россия идет в группе последней.
    • Следующий соперник – Финляндия (16 июня).
    • На Евро-2008 Россия взяла бронзу.

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    Источник: Бомбардир.ру

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