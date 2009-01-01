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    Главный агроном «Газпром Арены»: «Наше поле готово принять и больше семи матчей Евро»

    Главный агроном «Газпром Арены» Константин Креминский рассказал, повлияет ли на газон увеличение числа матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

    – Стадион «Газпром Арена» должен был принимать четыре матча, но потом резко добавились еще три. Как вы восприняли новость, что игр будет аж семь?

    – Для нас нет большой разницы. Наше поле готово принять и больше семи матчей. Оно сейчас в хорошем состоянии и может выдержать дополнительные нагрузки.

    И у нас есть опыт чемпионата мира, где на «Газпром Арене» проходило 7 матчей и 13 тренировок. Поэтому мы готовы.

    – 12 июня поздно вечером заканчивается матч Бельгии и России. 14 июня днем на этом же поле играют Польша и Швеция. Как устроен процесс подготовки поля между этими периодами?

    – Бельгия и Россия закончат где-то в полночь. А мы начнем работать с полем рано утром. Будем собирать мусор, делать небольшой ремонт газона и другие мелкие работы.

    Это продлится почти весь день. В день игры тоже будет мелкая подготовка газона. Суток вполне достаточно, чтобы восстановить поле.

    – Какой предел по количеству матчей за месяц для газона?

    – Зависит от большого количества факторов. От технологий, применяющихся на поле, до состояния газона, погоды, строения стадиона.

    Опять же: на ЧМ-2018 у нас было 7 матчей и 13 тренировок. То есть 20 активностей за 30 дней. После турнира были повреждены только вратарские зоны. Но, в целом, состояние было хорошим – поле выдержало, на нем можно было еще проводить матчи.

    Летом газон можно использовать по максимуму. Осенью или ранней весной с этим намного сложнее у нас в России.

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    Источник: «Гол»

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