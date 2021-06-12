Главный агроном «Газпром Арены»: «Наше поле готово принять и больше семи матчей Евро»

Главный агроном «Газпром Арены» Константин Креминский рассказал, повлияет ли на газон увеличение числа матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

– Стадион «Газпром Арена» должен был принимать четыре матча, но потом резко добавились еще три. Как вы восприняли новость, что игр будет аж семь?

– Для нас нет большой разницы. Наше поле готово принять и больше семи матчей. Оно сейчас в хорошем состоянии и может выдержать дополнительные нагрузки.

И у нас есть опыт чемпионата мира, где на «Газпром Арене» проходило 7 матчей и 13 тренировок. Поэтому мы готовы.

– 12 июня поздно вечером заканчивается матч Бельгии и России. 14 июня днем на этом же поле играют Польша и Швеция. Как устроен процесс подготовки поля между этими периодами?

– Бельгия и Россия закончат где-то в полночь. А мы начнем работать с полем рано утром. Будем собирать мусор, делать небольшой ремонт газона и другие мелкие работы.

Это продлится почти весь день. В день игры тоже будет мелкая подготовка газона. Суток вполне достаточно, чтобы восстановить поле.

– Какой предел по количеству матчей за месяц для газона?

– Зависит от большого количества факторов. От технологий, применяющихся на поле, до состояния газона, погоды, строения стадиона.

Опять же: на ЧМ-2018 у нас было 7 матчей и 13 тренировок. То есть 20 активностей за 30 дней. После турнира были повреждены только вратарские зоны. Но, в целом, состояние было хорошим – поле выдержало, на нем можно было еще проводить матчи.

Летом газон можно использовать по максимуму. Осенью или ранней весной с этим намного сложнее у нас в России.