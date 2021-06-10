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  • «Матч ТВ»: «Нижний Новгород» не назначает нового тренера из-за отсутствия бюджета

«Матч ТВ»: «Нижний Новгород» не назначает нового тренера из-за отсутствия бюджета

10 июня 2021, 23:12
20

«Нижний Новгород» не может приступить к формированию команды на сезон-2021/22 из-за отсутствия бюджета.

По информации «Матч ТВ», по этой причине клуб не назначает нового главного тренера, не ведет предметные переговоры с потенциальными новичками, а также не обсуждает с действующими футболистами продление контрактов.

Начало первого сбора команды запланировано на 16 июня.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород
Комментарии (20)
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portero
1623356343
А зачем увольняли, хотели много освоить бабла, а тут не согласовывают ???
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portero
1623357031
Лучшеб Оренбург играл по спортивному принципу.
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slavа0508
1623357160
А зачем увольнять тренера который добился успеха с командой ??? Ротор так сделал и видели что получил,,
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Armani nn
1623362615
Конечно,все бабки уже вбуханны в 800-летие НН,какой нафиг футбол.Там Швейцария по срокам горит,аквапарк не доделан,и как Нижний без Чкаловской лестницы на 800-летие останется.Снимайтесь пока непоздно,есть время на аккредитацию фнл
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Алехсбургер.
1623385068
В 88-м году слышал песню уличных музыкантов на Маяковке.. "горькие люди из Горького города.." )) Ничего не меняется? Кержаков в пятый раз разобрал чемодан.
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vladimir-7
1623390269
У Нижнего Новгорода денег нет, у Оренбурга со стадионом проблема, кто следующий? Может быть, вообще оставить прошлогодний состав РПЛ или сократить его до 14 команд. РФС и РПЛ, проснитесь, пора хоть что-то делать, а не просто наблюдать, как разваливается футбол в России.
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paracetamol
1623393670
Ну вот, опять! История Тамбова и Ротора повторяется.
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JTherry
1623394094
пару лет назад подобное уже было... с Сочи) тогда газпрём подсуетился и сделал свой фарм-клуп из бывшего питерского днища... история, похоже, повторяется...
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Ганнибал Лектор
1623397059
А вот интересно, как они прошли лицензирование, не имея бюджета? Г-н пряткин, вылезай!
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zigbert
1623587655
Жаль стадион переставить нельзя.
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