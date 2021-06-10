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    «Матч ТВ»: «Нижний Новгород» не назначает нового тренера из-за отсутствия бюджета

    «Нижний Новгород» не может приступить к формированию команды на сезон-2021/22 из-за отсутствия бюджета.

    По информации «Матч ТВ», по этой причине клуб не назначает нового главного тренера, не ведет предметные переговоры с потенциальными новичками, а также не обсуждает с действующими футболистами продление контрактов.

    Начало первого сбора команды запланировано на 16 июня.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.06.2021 23:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: +516

      Armani nn 31 минуту назад

      Конечно,все бабки уже вбуханны в 800-летие НН,какой нафиг футбол.Там Швейцария по срокам горит,аквапарк не доделан,и как Нижний без Чкаловской лестницы на 800-летие останется.Снимайтесь пока непоздно,есть время на аккредитацию фнл

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      Рейтинг: +19624

      slavutiq70 2 часа назад

      А зачем увольнять тренера который добился успеха с командой ??? Ротор так сделал и видели что получил,,

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      Рейтинг: +47685

      portero 2 часа назад

      Лучшеб Оренбург играл по спортивному принципу.

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      Рейтинг: +19624

      slavutiq70 > portero 1 час назад

      По спортивному принципу Оренбурга и близко не должно быть в РПЛ , так как спонсор у Оренбурга дочерняя компания Газпрома ,,,,это не что иное как два клуба одного собственника,,,а это уже просто не какие спортивные принципы не вписывается,,,

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      Рейтинг: +47685

      portero 2 часа назад

      А зачем увольняли, хотели много освоить бабла, а тут не согласовывают ???

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