«Матч ТВ»: «Нижний Новгород» не назначает нового тренера из-за отсутствия бюджета

«Нижний Новгород» не может приступить к формированию команды на сезон-2021/22 из-за отсутствия бюджета.

По информации «Матч ТВ», по этой причине клуб не назначает нового главного тренера, не ведет предметные переговоры с потенциальными новичками, а также не обсуждает с действующими футболистами продление контрактов.

Начало первого сбора команды запланировано на 16 июня.