«Матч ТВ»: «Нижний Новгород» не назначает нового тренера из-за отсутствия бюджета

«Нижний Новгород» не может приступить к формированию команды на сезон-2021/22 из-за отсутствия бюджета.
По информации «Матч ТВ», по этой причине клуб не назначает нового главного тренера, не ведет предметные переговоры с потенциальными новичками, а также не обсуждает с действующими футболистами продление контрактов.
Начало первого сбора команды запланировано на 16 июня.
- «Нижний Новгород» вышел в РПЛ вместо «Оренбурга», который не прошел лицензирование.
- Команду может возглавить Александр Кержаков.
Источник: «Матч ТВ»