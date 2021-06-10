«Матч ТВ»: «Нижний Новгород» не назначает нового тренера из-за отсутствия бюджета

Конечно,все бабки уже вбуханны в 800-летие НН,какой нафиг футбол.Там Швейцария по срокам горит,аквапарк не доделан,и как Нижний без Чкаловской лестницы на 800-летие останется.Снимайтесь пока непоздно,есть время на аккредитацию фнл
«Нижний Новгород» не может приступить к формированию команды на сезон-2021/22 из-за отсутствия бюджета.
По информации «Матч ТВ», по этой причине клуб не назначает нового главного тренера, не ведет предметные переговоры с потенциальными новичками, а также не обсуждает с действующими футболистами продление контрактов.
Начало первого сбора команды запланировано на 16 июня.
- «Нижний Новгород» вышел в РПЛ вместо «Оренбурга», который не прошел лицензирование.
- Команду может возглавить Александр Кержаков.