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    Канделаки – об аккредитации Арустамяна: «Завистники, мы своих не сдаем, канал строим, спорт поддерживаем так, как вам и не снилось»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на допуск комментатора Нобеля Арустамяна к работе на Евро-2020.

    «Нобеля Арустамяна аккредитовали на Евро. Завистники, уверена: вы ещe спите. Наверное, именно поэтому у вас в жизни ничего и не получается.

    А мы работаем, как обычно. В режиме 24/7. Своих не сдаeм, канал строим, спорт поддерживаем так, как вам и не снилось», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

    • Арустамяна изначально не аккредитовали на Евро из-за блокировки Азербайджана.
    • Журналист посещал Нагорный Карабах с территории Армении, что в Баку считают нарушением государственной границы.

    Арустамян – о допуске к работе на Евро: «Рад, что ситуация разрешилась. Не собирался пиариться на всей этой истории»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Тины Канделаки

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5259

      Добрый Бобер 27 минут назад

      Чё-та до положительного решения ситуации, её слышно не было...

      0
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      Рейтинг: +2634

      Алехсбургер. 1 час назад

      Вот что животворящий минет творит!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18225

      vladimir-7 > Алехсбургер. 33 минуты назад

      Да уж, натуральные "витаминчики" творят чудеса.

      0
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      Рейтинг: +8289

      NewLife 1 час назад

      Абсолютно профнепригодная коза.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      valiknavashinsky 1 час назад

      Без комментариев.

      2
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      Рейтинг: +1602

      spam2009 1 час назад

      До мясной звезды плейбоя тебе еще далеко Тина

      0
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      Рейтинг: +3966

      алдан2014 1 час назад

      Как вы строите все болелы видят. На матче отсутствуют топ матчи рпл. Это как? Пока не было Канделаки,то было нормально,пришла эта курица,и футбол не посмотришь. Пол матча ищешь где посмотреть

      4
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      Рейтинг: +5811

      Cleaner 1 час назад

      Канделаки, вопрос решили твои ХОЗЯЕВА!

      6
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