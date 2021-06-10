Канделаки – об аккредитации Арустамяна: «Завистники, мы своих не сдаем, канал строим, спорт поддерживаем так, как вам и не снилось»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на допуск комментатора Нобеля Арустамяна к работе на Евро-2020.

«Нобеля Арустамяна аккредитовали на Евро. Завистники, уверена: вы ещe спите. Наверное, именно поэтому у вас в жизни ничего и не получается.

А мы работаем, как обычно. В режиме 24/7. Своих не сдаeм, канал строим, спорт поддерживаем так, как вам и не снилось», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Арустамяна изначально не аккредитовали на Евро из-за блокировки Азербайджана.

Журналист посещал Нагорный Карабах с территории Армении, что в Баку считают нарушением государственной границы.

Арустамян – о допуске к работе на Евро: «Рад, что ситуация разрешилась. Не собирался пиариться на всей этой истории»