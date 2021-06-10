Арустамян – о допуске к работе на Евро: «Рад, что ситуация разрешилась. Не собирался пиариться на всей этой истории»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сделал заявление по поводу получения аккредитации на Евро-2020.

«Не собирался пиариться на всей этой истории, поэтому прошу прошения у коллег, которые атакуют меня эти дни и просят высказаться. Делать на этой теме себе популярность ни в коем случае не хочется.

Скажу пару слов здесь и сейчас, когда ситуация уже разрешилась. В конце мая мне отказали в аккредитации на Евро-2020. Я не прошел полицейский контроль. По регламенту УЕФА если хотя бы один из городов-хозяев меня блокирует, работать на турнире я не могу.

Разумеется, я в любом случае не планировал посещать этим летом Баку. В Азербайджане меня не ждут, там мне не рады – как уже давно не рады и всем армянам. Отлично осведомлен о местной армянофобии.

Я родом из Баку, там родились и мои родители, там похоронен мой дедушка, оттуда вся моя семья. Нам всем пришлось оттуда уехать в конце 80-х. Так что никаких иллюзий я не питал. Работать хотел в других городах. А блок Азербайджана был в целом ожидаем. Я очень спокойно его воспринял, даже с иронической улыбкой.

Теперь о посещении Нагорного Карабаха, которое мне припомнили Азербайджан и местная федерация футбола. Да, я и правда там бывал – и говорю об этом открыто. Это родина моих предков, в частности деда, чью фамилию я ношу. Там мои корни, и я не стесняюсь этого. И это никогда не было для меня проблемой.

Карабахский конфликт – больная, очень личная для меня тема. Я всегда был только за мирное его разрешение. Мне присылают мои же посты прошлой осени о вспыхнувшей войне – но к ним придираться бессмысленно. Я всегда призывал обе стороны к мирному урегулированию, а не к войне. Хотел только чтобы карабахский конфликт стих, а люди не гибли.

Новая волна агрессии со стороны Азербайджана прошлой осенью – большая трагедия. Тысячи погибших с обеих сторон, десятки тысяч разрушенных судеб, отдаленное еще на десятелетия мирное сосуществование армян и азербайджанцев – такие раны, к сожалению, невозможно залечить быстро.

Я посещал Карабах только с мирными целями. Так, я участвовал и организовывал там детский футбольный турнир. Знаю: уже 30 лет народ Нагорного Карабаха живет в ежедневном ощущении войны. Тот турнир – возможно, одно из самых ярких событий для местных детей. Горжусь причастностью к нему.

Но я знаю людей, которые все равно обошли бан – даже после посещения Карабаха. Дело точно не только в том, что я туда ездил. Официальный Азербайджан в течение нескольких месяцев после того, как война закончилась, то и дело сообщает: жить надо в мире. И при этом до сих пор удерживает более двухсот армянских пленных, несмотря на все договоренности по окончании войны.

И – это мелочь на общем фоне, но все же – настолько мелко поступил по отношению к журналисту из России, который, во-первых, освещает футбол, во-вторых, и не планировал ехать в Баку. Мой случай показывает: у властей Азербайджана как государства (тут важно подчеркнуть, что я знаю много азербайджанцев, которые понимают: жить в ненависти друг к другу дальше невозможно) нулевая толерантность к армянам всего мира.

Ладно я – не буду приводить сотни примеров, когда люди с двадцатью пятью процентами армянской крови, с паспортом другой страны не могли въехать в Азербайджан только из-за своей фамилии. Им просто не давали пройти регистрацию на рейс. Евро-2020 и вообще спорт должны сближать народы, делать мир дружнее. УЕФА всегда говорит о своих ценностях – уважения ко всем людям, вне зависимости от национальности. Печально только, что есть государства, которые такие ценности не принимают.

Рад, что ситуация разрешилась. Еще раз благодарен всем за поддержку! По-прежнему убежден: шовинизм по отношению к любой национальности, в том числе к армянам или азербайджанцам, неприемлем. Верю, мир будет меняться, и когда-то отношение между армянами и азербайджанцами изменятся – хотелось бы увидеть это своими глазами», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.