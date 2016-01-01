Арустамян – о допуске к работе на Евро: «Рад, что ситуация разрешилась. Не собирался пиариться на всей этой истории»

да вся эта история раздута на пустом месте, по большому счету вой тока матч тв поднял, всем покую!!! развели тут цирк... вот без Нобеля бы ну никак не справились бы....вай вай вай....
З.Ы
и по поводу твоих слез...
если че так по Арцаху обращайся к туркам, кто все это и затеял....тоже мне специалист мля...или не знаешь чьи азеры шавки? или вы думали что после курдов турки не возьмутся за Арцах? Тебе ли не знать раз твои корни от туда, что вы(именно Карабахские армяне, ИЗИДЫ) с курдами почти родня, или один народ!!!!или может ты не знаешь кто рулит в Армении???а я отвечу именно Карабахские кланы....ларчик просто открываеца....
"Верю, мир будет меняться" ну ну...я смотрю сильно он поменялся когда вас османы вырезали 100 лет назад....
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сделал заявление по поводу получения аккредитации на Евро-2020.
«Не собирался пиариться на всей этой истории, поэтому прошу прошения у коллег, которые атакуют меня эти дни и просят высказаться. Делать на этой теме себе популярность ни в коем случае не хочется.
Скажу пару слов здесь и сейчас, когда ситуация уже разрешилась. В конце мая мне отказали в аккредитации на Евро-2020. Я не прошел полицейский контроль. По регламенту УЕФА если хотя бы один из городов-хозяев меня блокирует, работать на турнире я не могу.
Разумеется, я в любом случае не планировал посещать этим летом Баку. В Азербайджане меня не ждут, там мне не рады – как уже давно не рады и всем армянам. Отлично осведомлен о местной армянофобии.
Я родом из Баку, там родились и мои родители, там похоронен мой дедушка, оттуда вся моя семья. Нам всем пришлось оттуда уехать в конце 80-х. Так что никаких иллюзий я не питал. Работать хотел в других городах. А блок Азербайджана был в целом ожидаем. Я очень спокойно его воспринял, даже с иронической улыбкой.
Теперь о посещении Нагорного Карабаха, которое мне припомнили Азербайджан и местная федерация футбола. Да, я и правда там бывал – и говорю об этом открыто. Это родина моих предков, в частности деда, чью фамилию я ношу. Там мои корни, и я не стесняюсь этого. И это никогда не было для меня проблемой.
Карабахский конфликт – больная, очень личная для меня тема. Я всегда был только за мирное его разрешение. Мне присылают мои же посты прошлой осени о вспыхнувшей войне – но к ним придираться бессмысленно. Я всегда призывал обе стороны к мирному урегулированию, а не к войне. Хотел только чтобы карабахский конфликт стих, а люди не гибли.
Новая волна агрессии со стороны Азербайджана прошлой осенью – большая трагедия. Тысячи погибших с обеих сторон, десятки тысяч разрушенных судеб, отдаленное еще на десятелетия мирное сосуществование армян и азербайджанцев – такие раны, к сожалению, невозможно залечить быстро.
Я посещал Карабах только с мирными целями. Так, я участвовал и организовывал там детский футбольный турнир. Знаю: уже 30 лет народ Нагорного Карабаха живет в ежедневном ощущении войны. Тот турнир – возможно, одно из самых ярких событий для местных детей. Горжусь причастностью к нему.
Но я знаю людей, которые все равно обошли бан – даже после посещения Карабаха. Дело точно не только в том, что я туда ездил. Официальный Азербайджан в течение нескольких месяцев после того, как война закончилась, то и дело сообщает: жить надо в мире. И при этом до сих пор удерживает более двухсот армянских пленных, несмотря на все договоренности по окончании войны.
И – это мелочь на общем фоне, но все же – настолько мелко поступил по отношению к журналисту из России, который, во-первых, освещает футбол, во-вторых, и не планировал ехать в Баку. Мой случай показывает: у властей Азербайджана как государства (тут важно подчеркнуть, что я знаю много азербайджанцев, которые понимают: жить в ненависти друг к другу дальше невозможно) нулевая толерантность к армянам всего мира.
Ладно я – не буду приводить сотни примеров, когда люди с двадцатью пятью процентами армянской крови, с паспортом другой страны не могли въехать в Азербайджан только из-за своей фамилии. Им просто не давали пройти регистрацию на рейс. Евро-2020 и вообще спорт должны сближать народы, делать мир дружнее. УЕФА всегда говорит о своих ценностях – уважения ко всем людям, вне зависимости от национальности. Печально только, что есть государства, которые такие ценности не принимают.
Рад, что ситуация разрешилась. Еще раз благодарен всем за поддержку! По-прежнему убежден: шовинизм по отношению к любой национальности, в том числе к армянам или азербайджанцам, неприемлем. Верю, мир будет меняться, и когда-то отношение между армянами и азербайджанцами изменятся – хотелось бы увидеть это своими глазами», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.