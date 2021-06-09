«Матч ТВ»: «Нобель – один из лучших спортивных журналистов страны. Сделаем все, чтобы он получил аккредитацию на Евро»

Телеканал «Матч ТВ» выступил с заявлением по поводу ситуации с невыдачей аккредитации на Евро-2020 комментатору Нобелю Арустамяну.

«Недавно мы получили письмо от УЕФА. В нем сообщалось, что Нобель Арустамян не аккредитован на Евро-2020. Его заявку не одобрил полицейский департамент одной из стран.

Прямо сейчас Матч ТВ находится на постоянной связи с УЕФА для решения проблемы. Нобель Арустамян – один из лучших спортивных журналистов страны, чья работа на Евро важна для российского зрителя.

К решению проблемы подключился МИД РФ. Сделаем все возможное, чтобы Нобель получил аккредитацию», – сказано в заявлении «Матч ТВ».

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