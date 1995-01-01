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    «Матч ТВ»: «Нобель – один из лучших спортивных журналистов страны. Сделаем все, чтобы он получил аккредитацию на Евро»

    Телеканал «Матч ТВ» выступил с заявлением по поводу ситуации с невыдачей аккредитации на Евро-2020 комментатору Нобелю Арустамяну.

    «Недавно мы получили письмо от УЕФА. В нем сообщалось, что Нобель Арустамян не аккредитован на Евро-2020. Его заявку не одобрил полицейский департамент одной из стран.

    Прямо сейчас Матч ТВ находится на постоянной связи с УЕФА для решения проблемы. Нобель Арустамян – один из лучших спортивных журналистов страны, чья работа на Евро важна для российского зрителя.

    К решению проблемы подключился МИД РФ. Сделаем все возможное, чтобы Нобель получил аккредитацию», – сказано в заявлении «Матч ТВ».

    «Этот человек нарушил законы нашей страны». В Азербайджане объяснили невыдачу аккредитации Арустамяну

    Захарова – об Арустамяне: «УЕФА ищет решение»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5788

      Cleaner 16 минут назад

      Блаблабла...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18194

      vladimir-7 2 часа назад

      А чего Матч ТВ может сделать? А где министр спорта России и президент РФС? Где великий спонсор УЕФА Газпром?

      0
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