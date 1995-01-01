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    Захарова – об Арустамяне: «УЕФА ищет решение»

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала невыдачу аккредитации на Евро-2020 журналисту «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну.

    «Знаю, что УЕФА сейчас делает все возможное, чтобы чемпионат Европы прошел на все 100.

    Особое внимание уделяется, конечно, средствам массовой информации и аккредитации журналистов. В нынешних мировых реалиях организовать столь масштабное трансграничное спортивное мероприятие крайне непросто.

    Россия реализует целый комплекс мер для того, чтобы работа иностранных корреспондентов в этот период была максимально комфортной. Об этом расскажу в четверг на брифинге.

    Также знаю, что УЕФА ищет решение, позволяющее российскому спортивному обозревателю Нобелю Арустамяну осуществлять профессиональную деятельность по освещению чемпионата Европы по футболу. Верю, что решение будет найдено.

    Весь вечер вчера этим занимались. И могу вам сказать, что такого конструктивного отношения всех вовлеченных сторон давно не видела», – написала Захарова в телеграме.

    «Этот человек нарушил законы нашей страны». В Азербайджане объяснили невыдачу аккредитации Арустамяну

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Марии Захаровой

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +318

      kan85 6 минут назад

      Слишком много возни и внимания вокруг этой личности.

      1
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      Рейтинг: +1144

      Benifacto > kan85 1 минуту назад

      согласен, у нас есть кому заменить этого "эксперта"

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