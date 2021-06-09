Захарова – об Арустамяне: «УЕФА ищет решение»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала невыдачу аккредитации на Евро-2020 журналисту «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну.

«Знаю, что УЕФА сейчас делает все возможное, чтобы чемпионат Европы прошел на все 100.

Особое внимание уделяется, конечно, средствам массовой информации и аккредитации журналистов. В нынешних мировых реалиях организовать столь масштабное трансграничное спортивное мероприятие крайне непросто.

Россия реализует целый комплекс мер для того, чтобы работа иностранных корреспондентов в этот период была максимально комфортной. Об этом расскажу в четверг на брифинге.

Также знаю, что УЕФА ищет решение, позволяющее российскому спортивному обозревателю Нобелю Арустамяну осуществлять профессиональную деятельность по освещению чемпионата Европы по футболу. Верю, что решение будет найдено.

Весь вечер вчера этим занимались. И могу вам сказать, что такого конструктивного отношения всех вовлеченных сторон давно не видела», – написала Захарова в телеграме.

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