Кудряшов и Самошников тренируются индивидуально. Все остальные игроки сборной России – в общей группе

В Новогорске сегодня началась очередная тренировка сборной России перед Евро-2020.
Защитники Федор Кудряшов и Илья Самошников остались в отеле и тренируются по индивидуальной программе. Остальные игроки занимаются в общей группе.
- Оба футболиста получили травмы.
- Самошников не попал в финальную заявку сборной, но остался в расположении сборной.
- Россия на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Источник: «Чемпионат»