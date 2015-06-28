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    Лесовой: «Каминг-аут – это нормально, но в футболе он невозможен. Не все адекватно отреагируют»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился мнением о последствиях каминг-аутов в футболе.

    – Леон Горецка в недавнем интервью сказал: «Надеюсь, кто-то сделает каминг-аут во время моей карьеры. Уверен, фанаты отнесутся спокойно». Как думаешь, в футбольной среде это возможно?

    – Я отношусь к этому нормально, но считаю, что совершить каминг-аут в футболе невозможно. Не все адекватно отреагируют.

    • Лесовой забил 7 мячей и отдал 4 ассиста в 28 матчах минувшего сезона РПЛ.
    • Контракт 22-летнего футболиста с «Динамо» истекает летом 2025 года.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

    Лесовой: «Офигел, когда Луческу возглавил «Динамо». Там сразу подхватили его идеи, а «Зениту» не хватило терпения»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3734

      Из Твери Леха 1 час назад

      дезеувщину надо искоренять.

      1
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      Рейтинг: +10693

      ilichkadr 1 час назад

      "кто-то сделает каминг-аут"
      Слова какие-то не понятные. Нет, чтобы на лбу тату нарисовать "Я ***** конченный и это не скрываю".
      P.S. Вот интересно, руководство Динамо как-то реагирует на подобные высеры своих не далеких футболеров?

      2
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      Рейтинг: +311

      dmzeus > ilichkadr 35 минут назад

      Напиши себе такое на лбу) Думаю как раз кстати будет

      0
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      Рейтинг: +10693

      ilichkadr > dmzeus 3 минуты назад

      Ты видимо тоже из энтих "каминг-аутов", а dmzeus? Что так жопой заёрзал, толерантность в бестолковку ударила!?

      0
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      Рейтинг: +3237

      Semenycch 1 час назад

      В России 3,14доры пусть смотрят футбол по ТВ или на трибунах стадиона, на поле им делать нечего.

      1
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      Рейтинг: +153

      tarasofka 1 час назад

      спартачи в этом вопросе впереди планеты всей, даже провели выездной гей-парад в лондоне

      https://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2015/06/28/7/1435486390_288145893.jpg

      2
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      Рейтинг: +9807

      BRO_football 2 часа назад

      Да уж. Совершить каминг-аут словами сложно, но проще действием. Например, видео снять, где ты сношаешься со своим одноклубником в раздевалке, как это уже сделали Дзюба и Азмун

      2
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      ...
      Рейтинг: +3237

      Semenycch > BRO_football 1 час назад

      Тебе же все уже объяснили, недоумок. Дзюба и Азмун демонстрировали, что они сделают со Спартаком. Хотя, тоже самое они сделали и с ЦСКА.

      3
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      Рейтинг: +229

      КаДеС 2 часа назад

      Мда... Окна Овертона двигаются...

      4
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      Рейтинг: +4598

      Fusballer > КаДеС 2 часа назад

      Ага, передасты подготавливают почву((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4598

      Fusballer 2 часа назад

      Ага, приходится только всячески намекать.

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