Лесовой: «Каминг-аут – это нормально, но в футболе он невозможен. Не все адекватно отреагируют»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился мнением о последствиях каминг-аутов в футболе.
– Леон Горецка в недавнем интервью сказал: «Надеюсь, кто-то сделает каминг-аут во время моей карьеры. Уверен, фанаты отнесутся спокойно». Как думаешь, в футбольной среде это возможно?
– Я отношусь к этому нормально, но считаю, что совершить каминг-аут в футболе невозможно. Не все адекватно отреагируют.
- Лесовой забил 7 мячей и отдал 4 ассиста в 28 матчах минувшего сезона РПЛ.
- Контракт 22-летнего футболиста с «Динамо» истекает летом 2025 года.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Лесовой: «Офигел, когда Луческу возглавил «Динамо». Там сразу подхватили его идеи, а «Зениту» не хватило терпения»
Источник: Sport24