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  • Лесовой: «Каминг-аут – это нормально, но в футболе он невозможен. Не все адекватно отреагируют»

Лесовой: «Каминг-аут – это нормально, но в футболе он невозможен. Не все адекватно отреагируют»

8 июня 2021, 07:59
29

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился мнением о последствиях каминг-аутов в футболе.

– Леон Горецка в недавнем интервью сказал: «Надеюсь, кто-то сделает каминг-аут во время моей карьеры. Уверен, фанаты отнесутся спокойно». Как думаешь, в футбольной среде это возможно?

– Я отношусь к этому нормально, но считаю, что совершить каминг-аут в футболе невозможно. Не все адекватно отреагируют.

  • Лесовой забил 7 мячей и отдал 4 ассиста в 28 матчах минувшего сезона РПЛ.
  • Контракт 22-летнего футболиста с «Динамо» истекает летом 2025 года.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Лесовой: «Офигел, когда Луческу возглавил «Динамо». Там сразу подхватили его идеи, а «Зениту» не хватило терпения»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Лесовой Даниил
Комментарии (29)
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КаДеС
1623130833
Мда... Окна Овертона двигаются...
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BRO_football
1623131486
Да уж. Совершить каминг-аут словами сложно, но проще действием. Например, видео снять, где ты сношаешься со своим одноклубником в раздевалке, как это уже сделали Дзюба и Азмун
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ilichkadr
1623133002
"кто-то сделает каминг-аут" Слова какие-то не понятные. Нет, чтобы на лбу тату нарисовать "Я ***** конченный и это не скрываю". P.S. Вот интересно, руководство Динамо как-то реагирует на подобные высеры своих не далеких футболеров?
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Из Твери Леха
1623135257
дезеувщину надо искоренять.
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Боцман59rus
1623138990
- адекватно, это вообще никак не реагировать)))
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Kollljan
1623139534
Должны быть нормальные естественные отношения между мужчиной и женщиной. Все остальные извращенцы и п.и.д.о.р.ы должны быть изолированы от общества. Это личное мнение.
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ц
1623141418
Всё ближе и ближе к средневековью.
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JTherry
1623144986
некоторым, особо одаренным "капитанам", удается совершить каминг-аут, просто подрочив на Орзул...)
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Томик
1623146032
Прекратите прикрывать непотребное терминами, придуманными пи.до.расами.
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maygli
1623159594
Зачем вообще это нужно? Зачем вообще кому-то надо афишировать свои сексуальные пристрастия? причём тут футбол? Ну это личное дело каждого кем он там хочет быть и с кем? Он может быть интересен, как футболист, или не интересен, но зачем мне его гендерные и генитальные пристрастия?
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