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  • AS: сборная Бразилии отказалась участвовать в Кубке Америки и будет призывать к этому другие команды

AS: сборная Бразилии отказалась участвовать в Кубке Америки и будет призывать к этому другие команды

4 июня 2021, 21:45
7

Футболисты сборной Бразилии, посовещавшись с главным тренером Тите и руководством местной федерации, решили не участвовать в Кубке Америки. Игроки не согласны, что турнир перенесли к ним в страну, где продолжается заболеваемость коронавирусом.

Как пишут в Испании, бразильцы будут агитировать к отказу от участия другие команды. Кубок Америки должен стартовать 11 июня.

  • Изначально Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но из-за сложной ситуации с коронавирусом в обеих странах им отказали в проведении турнира.
  • Сообщалось, что турнир могут перенести в США.
  • В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на 2 группы.

Источник: AS
Кубок Америки Бразилия. Серия А Бразилия
Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1622835910
Ого !
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Shamil79
1622840773
грустная новость...Копо Америко это шик!!!
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Томик
1622845578
Вы охренели там? У меня кубок Америки в плане.
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paracetamol
1622870849
Нам тоже надо перенести матчи евро из Питера в Москву. Пусть туда коронавирусные со всего мира едут.
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серега кашин
1622872053
просто молодци, непобоялись пойти против системы
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Добрый Бобер
1622872312
Видимо этот вирус действительно заговор правительств, если массовое международное мероприятие переносят в страну-лидер по его распространению.
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САДЫЧОК
1622872443
Не хотят -НЕ Надо ! Исключить её !
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