AS: сборная Бразилии отказалась участвовать в Кубке Америки и будет призывать к этому другие команды

Футболисты сборной Бразилии, посовещавшись с главным тренером Тите и руководством местной федерации, решили не участвовать в Кубке Америки. Игроки не согласны, что турнир перенесли к ним в страну, где продолжается заболеваемость коронавирусом.
Как пишут в Испании, бразильцы будут агитировать к отказу от участия другие команды. Кубок Америки должен стартовать 11 июня.
- Изначально Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но из-за сложной ситуации с коронавирусом в обеих странах им отказали в проведении турнира.
- Сообщалось, что турнир могут перенести в США.
- В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на 2 группы.
Источник: AS