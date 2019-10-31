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    AS: сборная Бразилии отказалась участвовать в Кубке Америки и будет призывать к этому другие команды

    Футболисты сборной Бразилии, посовещавшись с главным тренером Тите и руководством местной федерации, решили не участвовать в Кубке Америки. Игроки не согласны, что турнир перенесли к ним в страну, где продолжается заболеваемость коронавирусом.

    Как пишут в Испании, бразильцы будут агитировать к отказу от участия другие команды. Кубок Америки должен стартовать 11 июня.

    • Изначально Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но из-за сложной ситуации с коронавирусом в обеих странах им отказали в проведении турнира.
    • Сообщалось, что турнир могут перенести в США.
    • В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на 2 группы.

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    Источник: AS

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