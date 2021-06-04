AS: сборная Бразилии отказалась участвовать в Кубке Америки и будет призывать к этому другие команды

Футболисты сборной Бразилии, посовещавшись с главным тренером Тите и руководством местной федерации, решили не участвовать в Кубке Америки. Игроки не согласны, что турнир перенесли к ним в страну, где продолжается заболеваемость коронавирусом.

Как пишут в Испании, бразильцы будут агитировать к отказу от участия другие команды. Кубок Америки должен стартовать 11 июня.