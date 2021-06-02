Сафонов: «Дебют за сборную стал немножко неожиданным»

Вратарь Матвей Сафонов прокомментировал дебют за сборную России.

Сафонов вышел на замену в товарищеском матче с Польшей (1:1) на 63-й минуте вместо Антона Шунина .

. Голкипер «Краснодара» провел в этом сезоне 21 матч в РПЛ, пропустив 30 голов.

«Готовился к игре, но дебют для меня стал немножко неожиданным. Сейчас идет подготовка, это был достаточно важный матч, поэтому приятно, что мне доверили сегодня игровое время.

Тренер говорил перед выходом на поле, чтобы я спокойно играл, как умею, и не переживал. Если честно, не сильно волновался, был уверен, что все пройдет хорошо. Для меня задача – готовиться к каждому матчу, как будто я буду играть. Так буду продолжать делать и дальше», – сказал Сафонов.