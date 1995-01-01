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    Сафонов: «Дебют за сборную стал немножко неожиданным»

    Вратарь Матвей Сафонов прокомментировал дебют за сборную России.

    «Готовился к игре, но дебют для меня стал немножко неожиданным. Сейчас идет подготовка, это был достаточно важный матч, поэтому приятно, что мне доверили сегодня игровое время.

    Тренер говорил перед выходом на поле, чтобы я спокойно играл, как умею, и не переживал. Если честно, не сильно волновался, был уверен, что все пройдет хорошо. Для меня задача – готовиться к каждому матчу, как будто я буду играть. Так буду продолжать делать и дальше», – сказал Сафонов.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +539

      Spinorr 42 минуты назад

      Главное, чтобы не было неожиданных ударов! Успехов!

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