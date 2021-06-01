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    Зинченко, Малиновский, Соболь и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на Евро-2020

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил окончательную заявку национальной команды на Евро-2020.

    Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтeр»), Георгий Бущан («Динамо» Киев);

    Защитники: Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – «Шахтeр»), Эдуард Соболь («Брюгге»);

    Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (все — «Шахтeр»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — «Динамо» Киев), Андрей Ярмоленко («Вест»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Роман Безус («Гент»), Александр Зубков («Ференцварош»);

    Нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Артeм Беседин («Динамо» Киев), Артeм Довбик («Днепр-1»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УАФ

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    01.06.2021 21:48
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