Зинченко, Малиновский, Соболь и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил окончательную заявку национальной команды на Евро-2020.
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтeр»), Георгий Бущан («Динамо» Киев);
Защитники: Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – «Шахтeр»), Эдуард Соболь («Брюгге»);
Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (все — «Шахтeр»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — «Динамо» Киев), Андрей Ярмоленко («Вест»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Роман Безус («Гент»), Александр Зубков («Ференцварош»);
Нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Артeм Беседин («Динамо» Киев), Артeм Довбик («Днепр-1»).
- Ранее стало известно, что из-за травм чемпионат Европы пропустят хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко и полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка.
- Украина сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.