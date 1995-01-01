Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Журналист Романо: Анчелотти подпишет контракт с «Реалом» на три года

    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти согласовал условия контракта с «Реалом».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, соглашение 61-летнего итальянца с мадридским клубом будет действовать до 2024 года. В тренерский штаб Анчелотти войдет его сын Давиде.

    Ранее Marca сообщала, что официально о назначении итальянца в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы.

    • Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год.
    • Он выиграл с командой 4 трофея, в том числе Лигу чемпионов.
    • Клуб ищет замену Зинедину Зидану, который покинул свой пост в минувший четверг.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +264

      BlackMurderDeco 1 час назад

      Безмозглый клуб стал, нового нет, играют старперы, цель один мбапе , да еще и тренеров прошлых возвращают , как перчатки

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85963
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru