Журналист Романо: Анчелотти подпишет контракт с «Реалом» на три года

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти согласовал условия контракта с «Реалом».

По информации журналиста Фабрицио Романо, соглашение 61-летнего итальянца с мадридским клубом будет действовать до 2024 года. В тренерский штаб Анчелотти войдет его сын Давиде.

Ранее Marca сообщала, что официально о назначении итальянца в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы.