Журналист Романо: Анчелотти подпишет контракт с «Реалом» на три года

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти согласовал условия контракта с «Реалом».
По информации журналиста Фабрицио Романо, соглашение 61-летнего итальянца с мадридским клубом будет действовать до 2024 года. В тренерский штаб Анчелотти войдет его сын Давиде.
Ранее Marca сообщала, что официально о назначении итальянца в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы.
- Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год.
- Он выиграл с командой 4 трофея, в том числе Лигу чемпионов.
- Клуб ищет замену Зинедину Зидану, который покинул свой пост в минувший четверг.
Источник: твиттер Фабрицио Романо