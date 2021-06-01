The Athletic: Ляпорт, Стерлинг и Жезус недовольны своим положением в «Манчестер Сити»

Три футболиста «Манчестер Сити» могут летом покинуть команду из-за дефицита игровой практики.
По информации The Athletic, своим положением в клубе недовольны Эмерик Ляпорт, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус. Также не исключен уход Рияда Мареза.
Главные трансферные цели «Сити» на это лето – полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш и нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
- В сезоне-2020/21 «Манчестер Сити» выиграл 2 трофея – АПЛ и Кубок английской лиги.
- В минувшую субботу команда впервые в истории играла в финале Лиги чемпионов, где уступила «Челси» (0:1).
Источник: The Athletic