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    The Athletic: Ляпорт, Стерлинг и Жезус недовольны своим положением в «Манчестер Сити»

    Три футболиста «Манчестер Сити» могут летом покинуть команду из-за дефицита игровой практики.

    По информации The Athletic, своим положением в клубе недовольны Эмерик Ляпорт, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус. Также не исключен уход Рияда Мареза.

    Главные трансферные цели «Сити» на это лето – полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш и нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

    • В сезоне-2020/21 «Манчестер Сити» выиграл 2 трофея – АПЛ и Кубок английской лиги.
    • В минувшую субботу команда впервые в истории играла в финале Лиги чемпионов, где уступила «Челси» (0:1).

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    Источник: The Athletic

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