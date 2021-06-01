The Athletic: Ляпорт, Стерлинг и Жезус недовольны своим положением в «Манчестер Сити»

Три футболиста «Манчестер Сити» могут летом покинуть команду из-за дефицита игровой практики.

По информации The Athletic, своим положением в клубе недовольны Эмерик Ляпорт, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус. Также не исключен уход Рияда Мареза.

Главные трансферные цели «Сити» на это лето – полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш и нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.