Агент Дриусси: «Себастьян продолжит карьеру в «Зените»

Эрнан Берман, агент аргентинского нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, сообщил, что его клиент продолжит карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

«Себастьян не тренируется с «Интер Майами», он тренируется самостоятельно. В США он в отпуске, это не связано с уходом из «Зенита». Себастьян продолжит свою карьеру в Санкт-Петербурге», – сказал Берман.