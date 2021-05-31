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    Агент Дриусси: «Себастьян продолжит карьеру в «Зените»

    Эрнан Берман, агент аргентинского нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, сообщил, что его клиент продолжит карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

    «Себастьян не тренируется с «Интер Майами», он тренируется самостоятельно. В США он в отпуске, это не связано с уходом из «Зенита». Себастьян продолжит свою карьеру в Санкт-Петербурге», – сказал Берман.

    • Дриусси забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах минувшего сезона РПЛ.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13009

      Garrincha58 1 час назад

      потом уйдёт бесплатно зачем такой игрок забивающий раз в год пока кто то хоть 1 миллион даёт надо продавать

      0
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      Рейтинг: +11057

      paracetamol 2 часа назад

      Хороший игрок, куда лучше нидерландского не.гра из свинарника, зачем его лишаться?

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