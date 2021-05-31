Агент Дриусси: «Себастьян продолжит карьеру в «Зените»

Эрнан Берман, агент аргентинского нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, сообщил, что его клиент продолжит карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.
«Себастьян не тренируется с «Интер Майами», он тренируется самостоятельно. В США он в отпуске, это не связано с уходом из «Зенита». Себастьян продолжит свою карьеру в Санкт-Петербурге», – сказал Берман.
- Дриусси забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах минувшего сезона РПЛ.
- Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
- Рыночная стоимость аргентинца – 10 миллионов евро.
Источник: Sport24